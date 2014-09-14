重温稿-美国股市：受能源股拖累收跌，结束五周连涨

路透纽约9月12日 - 美国股市周五收跌，因能源股延续近期的跌势，而公债收益率攀升拖累高息股票走低。

本周，三大指数结束五周连涨走低。

标普能源股指数 急挫1.5%，为跌幅最大的板块之一，因美国原油期价下跌0.6%。

能源股本周回落3.7%。艾克森美孚 今日跌1.3%， 康菲石油国际(ConocoPhillips) 下跌1.2%。

标普公用事业股指数 回落1.8%，电信股指数 挫1.2%，因指标美国公债收益率录得逾一年来最大周度升幅。

美国零售销售和消费者信心数据强劲使对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提前升息的预期升温。

“无论提前还是推后，美联储最终将升息的想法在投资者的头脑中逐渐生根，”Delta Global Asset Management的首席技术策略师Bruce Zaro表示。

美联储将在下周举行为期两天的政策会议。部分投资者和分析师预计，联储将会调整政策声明的措辞，使声明基调更趋强硬。

道琼工业指数 收跌61.49点，或0.36%，至16,987.51点；标准普尔500指数 收低11.91点，或0.6%，至1,985.54点；Nasdaq指数 下滑24.208点，或0.53%，至4,567.599点。

三大股指在之前五周连升后，本周下跌，道指跌0.9%，标准普尔500指数下滑1.1%，Nasdaq指数跌0.3%。

在纽约证交所交投最活跃的个股中，Sprint 急升6.54%，报7.00美元。美国上市的巴西企业Petrobras 重挫7.09%，报16.38美元。

在Nasdaq市场交投最活跃的个股中，雅虎 跳升3.9%，报42.88美元；苹果 小涨0.2%，报101.66美元；eBay 急升3.0%，报52.19美元。

EBay缩减稍早录得的多达4.7%的涨幅，因该公司否认了有关谷歌 可能正准备收购其股份的市场臆测。

纽约证交所上涨股与下跌股家数分别为2,460和630股，比率为3.90:1。Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为1,818和872股，比率为2.08:1。

标普500指数成份股中，有16只触及52周新高，六只触及新低；Nasdaq综合指数成份股中，有59只触及新高，36只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所成交量总计为60亿股，高于55亿股的五日均值。(完)