更正-美国股市：Nasdaq指数表现为7月来最差，标普500指数微跌

(更正：正文倒数第三段译文有误，应为“Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为638和2,092股”，而非“Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为638和2,092股”)

* Nasdaq指数表现为7月来最差

* 科技股重挫，因投资人为阿里巴巴上市作准备

* 道指收高0.26%，标普500指数微跌0.07%，Nasdaq指数重挫1.07%

路透纽约9月15日 - 美股周一涨跌互见，科技股拖累Nasdaq指数录得7月来最大单日跌幅，而标普500指数基本持平，投资者为阿里巴巴本周稍后计划上市作准备。

阿里巴巴的上市可能成为历来最大规模的首次公开招股(IPO)，已经获得“势不可挡”的需求，这意味着雅虎所持的23%股份的价值下周也将不可同日而语。雅虎股价从14年高位回落，跌0.8%，报42.55美元，有7,170万股易手，为其10日均值3,420万股的两倍多。

“市场有一些紧张情绪，所以有一些资金从高涨股中撤出，也有一些投资人准备套现买入阿里巴巴，”O’Neil Securities纽约证交所场内分支主管Ken Polcari表示。

Facebook 和Netflix 都放量下挫约4%，标普科技股指数 跌0.6%，在标普10大类股中表现最差。

在周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布货币政策声明前，投资人也表现谨慎。声明可能为判断美联储升息的时机提供线索。

道琼工业指数 收高43.63点，或0.26%，至17,031.14点；标准普尔500指数 收低1.41点，或0.07%，至1,984.13点；Nasdaq指数 下滑48.696点，或1.07%，至4,518.902点。

Nasdaq指数今日跌幅为7月31日来最大。

纽约证交所百分比升幅最大的个股是DRDGOLD Limited ，该股猛涨20%。BANKRATE INC 急挫13.75%，为百分比跌幅最大个股。

在纽约证交所交投最活跃的个股中，美国银行 跌0.30%，报16.74美元，诺基亚 升2.27%，报8.56美元，Petrobras 升0.98%，报16.54美元。

Nasdaq市场交投活跃的个股有，Avanir Pharma 暴涨85.3%，报12.49美元，雅虎 跌0.8%，报42.55美元，苹果 跌0.03%，报101.63美元。

纽约证交所上涨股与下跌股家数分别为1,031和2,021股，比率为1:1.96。Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为638和2,092股，比率为1:3.28。

标普500指数成份股中，有14只触及52周新高，六只触及新低；Nasdaq综合指数成份股中，有32只触及新高，97只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所成交量总计为约55.1亿股，略低于56亿股的本月迄今均值。(完)