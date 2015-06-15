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市场报道 | 2015年 6月 15日 星期一 21:40 BJT

美国股市：开盘下跌，受累于希腊债务谈判破裂

路透6月15日 - 美国股市开盘大幅下跌，因希腊在与国际债权人的谈判破裂后更加接近债务违约。

道琼工业指数 下跌108.87点或0.61%，报17,789.97点。标准普尔500指数 下跌13.76点或0.66%，至2,080.35点。Nasdaq指数 下跌44.43点或0.88%，报5,006.67点。(完)

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