重温稿-美国股市: 收低,因苹果下跌及财政悬崖的不确定性

* 苹果下跌,令Nasdaq指数承压 * 财政悬崖磋商使买盘不旺 * 11月美国消费者物价指数下跌 * 道指下跌0.3%,标普500指数下滑0.4%,Nasdaq指数跌0.7% 路透纽约12月14日 - 美国股市周五收跌,再次受苹果下跌打压,且因为美国"财政悬崖"磋商存在不确定性, 投资人减持一些股票. Nasdaq指数本周连跌第二周.三大股指本周小幅收低. 苹果 下滑3.8%,至509.79美元,此前瑞银将该公司目标价从780美元下调至700美元.美国最大市值 企业苹果过去三个月受到重创.周五苹果股价下跌,此前其iPhone 5在中国上市的反应不热络. 标普信息科技指数 下跌1%,因苹果下跌及Jabil Circuit Inc 下跌5.5%,至17.51美元,此前 瑞银下调Jabil Circuit目标价. 避开财政悬崖的协议将无法在2013年初前达成的可能性不断上升.美国政界就财政悬崖的磋商进展反覆使 市况处于清淡期间的股市裹足不前. "我们面临不确定性,这种情况将持续至明年1月.这使所有人都按兵不动,股市呈横盘走势,"Cabrera Capit al Market Incs高级股市交易商Larry Peruzzi说. 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳周四在白宫会晤,商讨如何避开将于2013年初实施的增税及减支举措. 道琼工业指数 收跌35.71点,或0.27%,至13,135.01点;标准普尔500指数 收挫5.87点,或0.41%, 至1,413.58点.Nasdaq指数 下跌20.83点,或0.70%,至2,971.33点. 本周,道指下跌0.2%,标普500指数下滑0.3%,Nasdaq指数下跌0.2%. 在Nasdaq指数下跌个股中,芯片制造商高通 大跌4.7%,至59.83美元.一半导体指数 下滑0.7% . 美国运通 股价下跌1.9%,至56.65美元,是道指成份企业中第二大下跌个股. 投资人担忧美国触发财政悬崖将导致该国经济再次陷入衰退.尽管预期美国最终将达成协议,但旷日持久的 协商,如2011年就美国举债上限的持续磋商一样,可损及市场信心. 电子零售商百思买(Best Buy) 暴跌14.7%,至12.05美元,此前百思买决定将公司创始人舒尔茨(Rich ard Schulze)向该公司提出收购要约的截止日期延长.周四,百思买暴涨多至19%,因报导称舒尔茨料将在本周向 百思买提出收购要约. 周五公布的经济数据方面,美国11月消费者物价指数为六个月首次下跌,直指美国通胀压力不大.另一报告 显示11月制造业以八个月来最快速度扩涨. 中国数据令人鼓舞,汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值升至14个月高位. 消息似乎扶助了 美国材料类企业,包括美国钢铁 上升6.8%,至23.85美元.标普材料类指数 升0.9%. 市场成交量约58亿股,今年以来日均成交量为65.2亿股. 纽约证交所下跌与上涨股票比例约8比7,Nasdaq跌涨股数量为1,241和1,196.(完)