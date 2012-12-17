美国股市:受对避免财政悬崖的乐观情绪提振大涨,金融股领军

* 奥巴马和贝纳会晤,有进展迹象 * Clearwire同意出售部分业务给Sprint,股价下滑 * 标普500指数10大类股全线上扬,苹果小涨 * 标普500指数升1.2%,道琼工业指数升0.8%,Nasdaq指数上扬1.3% 路透纽约12月17日 - 美国股市周一攀升,标普500指数录得11月23日 以来最大单日涨幅,因对财政悬崖磋商正在向前推进,可能在数日内达成协 议的希望升温. 在经历了数周僵局后,美国总统奥巴马和众议院议长贝纳周一在白宫 会晤,市场对华盛顿将能够避免危及经济的大幅增税和削减支出希望增加. 标普500指数10大类股全线上涨,金融股和其他景气类股领涨.标普金 融股指数 上扬2.1%,标普非必需消费品类股指数 大涨1.8%. 投资人担心如果实施增税和削减支出,美国经济可能重陷衰退. 贝纳提议延长针对年收入不到100万美元的所有美国人减税,这更接近 奥巴马的立场,但仍还有很大距离. "目前盖过一切的是财政悬崖谈判.看来正取得一些进展.我认为讨论 正回到根源."Alan B. Lancz & Associates Inc总裁Alan Lancz表示,"市 场目前押注本周末前将会有协议达成." 道琼工业指数 上扬100.38点,或0.76%,至13,235.39点;标准普 尔500指数 收高16.78点,或1.19%,至1,430.36点.Nasdaq指数<.IXIC >攀升39.27点,或1.32%,至3,010.60点. 今日成交低于均值.标普500指数结束两日连跌,录得11月23日来最大 单日百分比升幅.市场成交量约62亿股,今年以来日均成交量为64亿股. 金融股中,美国银行 大涨4%,报11美元,美国国际集团 升3%,报34.95美元,该公司计划出售高达65亿美元友邦保险股份. 建筑类股也上涨,建筑类股指数 大涨4.5%. Clearwire Corp 同意出售部分业务给Sprint Nextel Corp ,在几天前小股东批评之前的收购价格过低后,Sprint略有上调收购 价至22亿美元,Clearwire暴跌13.6%,报2.91美元,Sprint升0.2%,报5.56美 元. 苹果 在近期大跌后反弹1.8%,报518.83美元,尽管有两家券商 下调该股目标价. 苹果表示,在上周五在中国推出iPhone 5后的三天内售出超过200万部 ,但该数据没有消除竞争加剧的担忧.苹果股价在过去三个月大跌超过25%. 企业软件生产商Compuware Corp 暴涨12.9%,报10.76美元, 此前对冲基金Elliott Management提出以23亿美元收购该公司,S&P Capit al IQ上调该股目标价,并将评级由"强力卖出"上调至"持有".(完)