标准普尔金融类股指数 上涨1.5%. 道琼工业指数 收涨115.57点,或0.87%,至13,350.96点;标准普尔500指数<.SPX >收高16.43点,或1.15%,至1,446.79点.Nasdaq指数 上扬43.93点,或1.46%,至3,05 4.53点. 这是标普500指数自7月底以来首度连续两日上涨超过1%. 小型股表现优于大盘,罗素2000指数 上涨1.5%. 枪械制造商股价在康乃狄克州Newtown的小学枪击案之后下跌. Smith and Wesson 重挫10%至7.79美元,创该股单日迄今最大成交量,不过 今年至今仍累计涨约77%.Sturm Ruger and Co 下滑7.7%至40.60美元. 科技股由苹果 带动上涨.苹果上涨2.9%至533.90美元.过去两周下跌累计近1 3%.标普资讯科技股指数 上涨1.7%. 媒体及行销研调机构Arbitron Inc 股价大涨23.6%至47.03美元,此前Nielse n Holdings NV 同意买下该公司,作价12.6亿美元.Nielsen上涨4.4%至30.92美 元. 纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为74亿股,高于年内迄今65亿股的 日成交均值. 纽约证交所上涨与下跌股票比例约为14比5,Nasdaq市场涨跌股票的比例约为5比2.( 完)