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市场报道 | 2012年 12月 24日 星期一 06:57 BJT

(重温稿)美国股市:收挫,共和党避免"财政悬崖"计划未获足够支持

* 贝纳计划未获足够支持,市场信心下挫
    * Herbalife连挫八个交易日
    * 银行股下滑,花旗集团和美国银行股价走软
    * 道指跌0.91%,标普500指数跌0.94%,Nasdaq指数跌0.96%

    路透纽约12月21日 - 美国股市周五收低,共和党提出的一项避免"财
政悬崖"的计划周四晚间未能获得足够多的支持,这打压了在2013年前达成
协议的期望.
    
    但股市尾盘仍勉力从日低反弹,本周三大股指仍收高,标普500指数累
计涨1.2%.
    
    市场波动,因对达成预算协议的信心受挫,另外也因选择权和股指期货
季度到期.CBOT波动性指数 收在日高下方.
    
    贝纳本来希望在众议院通过所谓的"B计划"来展示共和党内部的团结
一致.这份"B计划"要求把对美国最富裕人群的加税范围限制在年收入达到
100万美元的家庭,加税范围远远小于奥巴马的期望.但贝纳未能在党内争
取到足够支持,故取消了投票.很多保守的共和党议员都反对增税,即使是
对收入最高的阶层.
    
    这场戏剧性的转变令避免财政悬崖的努力陷入混乱.如果不能达成协
议,明年初将自动启动的6,000亿美元节支增税举措可能将美国经济拖入衰
退. 
    
    "B计划未获支持令人失望,即便不是非常令人意外,但目前前景非常不
明朗,市场最讨厌这样."Morgan Creek投资部门董事总经理Mike Hennessy
表示.
    
    但三大股指跌幅不到1%,显示投资人认为经济不会因未达成协议而受
到过度伤害.JMP Securities总裁Mark Lehmann表示.
    
    "我认为如果到1月中,磋商还是这样,你就要担心了,但我认为不会到
那一步."
    
    Herbalife 连跌八日,投资人Bill Ackman近期开展了作空该
股的行动.该股暴跌19%,报27.27美元,本周骤降超过35%.
    
    银行股今日领跌.花旗集团 大跌1.6%,报39.49美元,美国银行<BA
C.N>跌1.9%,报11.29美元,KBW银行股指数 跌1.19%.
    
    周五为"四巫聚首日",即股指期货和选择权,股票选择权和股票期货季
度到期日,这也是波动性被放大的部分原因.
    
    纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为85.9股,高于年内
迄今的日成交均值64.7亿股.
    
    道琼工业指数 下跌120.72点,或0.91%,至13,191.00点.标准普
尔500指数 跌13.54点,或0.94%,至1,430.15点,Nasdaq指数 
下滑29.38点,或0.96%,至3,021.01点.
    
    "还好,今日大跌可能不足以明显改变技术面--除非跌势恶化."选择权
研究公司McMillan Analysis Corp总裁Larry McMillan在研究报告中表示
.
    
    今日公布的一轮经济数据显示经济在11月意外坚韧,消费者支出增幅
为三年来最大,企业投资指标跳升.
    
    但另一数据显示消费者信心在12月下滑,标普零售股指数 跌1
.2%.
    
    美国上市的黑莓机生产商Research in Motion 暴跌22.7%,
报10.91美元,周四该公司公布用户数量首次下降,而且制定了改革黑莓手
机服务收费方式的计划.分析师称,这一调整服营收务模式的计划将给RIM
高利润率的服务业务带来压力.服务业务占RIM营收的约三分之一.(完)

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