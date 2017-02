美国股市: 连跌第三天,零售股领跌

* 零售股为标普500指数跌幅最大的板块之一 * 一些2012年表现最佳的股票上涨,因粉饰帐面 * 奥巴马休假后返回华盛顿 * 道指跌0.2%,标普500指数下滑0.5%,Nasdaq指数跌0.7% 路透纽约12月26日 - 美国股市周三连续第三个交易日收低,受到零售 类股跌势的拖累;此前公布的报告显示,假期购物季消费者支出逊于去年. 许多投资人称,对财政悬崖的忧虑使消费者不放心购物,这暗示了直至 财政悬崖得到解决前,股市要上涨可能面临困难.CBOE波动率指数 急 升4.46%,为11月7日来首次收在19以上.该指数反映投资人的紧张情绪. 一些在2012年表现最好的股票上涨,此为投资组合经理可能开始"粉饰 帐面"的迹象,即市场参与者在向客户呈现业绩之前买入股价大涨的证券以 为其仓位组合增光.美国银行 周三升2.6%,至11.54美元,该公司股 价在2012年上升逾一倍. 根据MasterCard Advisors SpendingPulse,由10月28日至12月24日的 假期购物季销售上升0.7%,上年为上升2%.摩根士丹利零售指数 跌1. 8%,SPDR S&P Retail Trust 下滑1.7%. "财政悬崖仍未解决,人们难以放心去消费,目前很难说服投资人在年 底前有买入的理由,"Conifer Securities交易主管Rick Fier说. 美国总统奥巴马将在周四早上返回华盛顿,尽最后努力寻求和国会达 成协议,避开于下周实施的一系列增税及政府减支举措.许多分析师担忧这 些举措一旦落实,将使美国经济跌入衰退. Coach Inc 跌5.9%,至54.13美元,在标普500指数成份企业中 跌幅最大.之后是亚马逊,下跌3.9%,至248.63美元.Abercrombie & Fitch 下滑3.5%,至45.44美元.Ralph Lauren Corp, Li mited Brands 和Gap Inc 也是标普500指数成份企业中跌 幅较大的企业. 道琼工业指数 下滑24.49点,或0.19%,至13,114.59点.标准普尔 500指数 跌6.83点,或0.48%,至1,419.83点.Nasdaq指数 下滑 22.44点,或0.74%,至2,990.16点. 零售股中,J.C. Penney Co 逆势走强,大涨4.4%,报20.75美元 ,为标普500指数中涨幅最大成份股.美国银行和Genworth Financial <GNW .N>在成份股中也涨幅居前,后者今日大涨3%,今年迄今劲升35.5%. John Thomas Financial首席市场分析师Wayne Kaufman表示,"美国银 行持续上涨,尽管已经呈超买.可以预计在目前水准该股会出现回落.该股 在10美元之下没人要,但目前就有人要." 交投清淡,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量仅为39.6亿 股,许多资深交易员仍在度假,欧洲主要市场今日休市. 在过去三个交易日,标普500指数大跌1.5%,为自11月中来最大三日跌 幅.被视为企业活动情况指标的道琼运输业平均指数 跌0.6%. 上周,共和党的一项计划未获支持引发标普500指数近期跌势,凸显市 场对预算谈判消息的敏感度. 每年的最后五个交易日以及新年的前两个交易日可能出现"圣诞涨势" .根据PrinceRidge数据,自1928年,标普500指数在这一阶段平均录得1.8% 升幅,且该阶段录得涨幅的情况占79%. 数据显示,10月美国独栋房屋价格上涨,巩固了美国地产市场正在改善 的观点.10月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整 后较前月增长0.7%,优于分析师预估的增长0.5%. 纽约证交所下跌股和上涨股家数之比约为2:1,Nasdaq市场则超过5:3. (完)