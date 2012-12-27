美国股市: 连跌第四日,但尾盘扳回日内多数跌幅

晶片制造商Marvell Technology Group 股价下跌3.5%至7.14美元.此前该公司称将寻求推翻陪审团做出的侵权判决.自从陪审团判定该公司侵犯了卡内基梅隆大学所拥有的专利,需支付11.7亿美元的赔偿金之后,该公司股价在上个交易日已挫低超过10%.

标普500指数连跌四日,为三个月来最长的连跌颓势.这四天该指数已下跌1.8%.投资人担心预算谈判可能要到明年才能达成协议.

奥巴马总统从夏威夷返回华盛顿,与国会重启协商.众议院议长贝纳与其他共和党领袖将与党内议员举行电话会议.外界预料,议员们将被告知,如果参议院通过法案,议员们须尽速返回华盛顿.

美国财长盖特纳宣布了第一项缓冲措施,可望将美国政府债务触及法定上限的时间延后约两个月.

美国经济谘商会12月消费者信心指数下滑至65.1,因政府预算危机破坏了原本对经济的乐观看法.12月消费者信心指数低于11月的71.5,而且跌幅超出预期.

不过,就业市场持续有改善.最新一周初请失业金人数减少1.2万人,经季节调整后为35万人.四周移动均值也降至2008年3月以来最低水平.

纽约证交所下跌与上涨的股票家数比例约为8比7,Nasdaq市场约为14比11.(完)