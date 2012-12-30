重温稿-美国股市:连跌五日且本周收低,标普500指数录得三个月来最长跌势

(重温) * 奥巴马同国会领导人在白宫会晤 * 能源股和原材料股领跌,各大板块全军覆没 * 股市录得11月中来最差周度表现,VIX指数跳升 * 芝加哥采购经理人指数和成屋待完成销售指数优于预期 * 道指跌1.2%,标普500指数跌1.1%,Nasdaq指数收低0.9% 路透纽约12月28日 - 美国股市周五连续第五日收低,下滑1%,标普500 指数录得三个月来持续时间最长的下跌;美国联邦政府逼近"财政悬崖",而 且尚无希望达成协议. 美国总统奥巴马和国会领导人在白宫会晤,研究避免下周开始自动生 效的增税减支的解决办法.近几日受财政悬崖消息主导的股市尾盘扩大跌 幅,因消息人士表示奥巴马不会向共和党提出新的计划,道琼工业指数和标 普500指数跌幅都超过1%,道指自12月4日来首次收在13,000点关口下方. "奥巴马没有另一套方案令人吃惊,这绝对是我们抛售股票的原因."Di rect Access Partners LLC执行合伙人Mike Shea表示,"他是要迫使众议 院接受他的不同意见.我认为这是个意外.整个市场感到失望." CBOE波动性指数 跳升16.69%,至22.72,收在6月来最高,显示投 资人的不安.在过去五周,该指数连升,涨幅超过40%. 道琼工业指数 跌158.20点,或1.21%,至12,938.11点.标准普尔5 00指数 跌15.67点,或1.11%,至1,402.43点,Nasdaq指数 跌25 .59点,或0.86%,至2,960.31点. 本周道琼工业指数下滑约1.9%,标准普尔500指数均也跌1.9%,为11月 中来表现最差的一周.Nasdaq指数累积下跌2%,而VIX指数则跳升22%. 收盘后,市场悲观情绪继续弥漫,股指期货显示后市将续跌.标普500指 数期货 大跌26.7点,或1.9%,扩大常规交易时段跌势. 标普500指数10大类股全军覆没,多数跌幅达到1%,但能源股和原材料 股领跌,因同经济成长息息相关. 标普能源股指数 大跌1.8%,艾克森美孚 挫跌2%,报85.1 0美元,雪佛龙 跌1.9%,报106.45美元.标普原材料股指数 收 挫1.3%,美国钢铁 大跌2.6%,报23.03美元. 纽约证交所下跌股和上涨股家数比略高于2:1,Nasdaq市场则为2:1. 由于时间所剩无几,国会议员可能选择先允许增税和全面联邦减支生 效,再在新年后尽快试图通过追溯性修补方案.信贷评等机构标准普尔表示 ,财政悬崖谈判陷入僵局不会影响美国的主权评等. 交投清淡,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量仅为44.6亿 股,低于今年迄今日成交均值约64.8亿股.下周一,美国股市将提前收市,周 二将因元旦休市一天.许多资深交易员本周离场度假. 今日公布的正面经济数据未能改变市场人气. 全美不动产协会(NAR)周五公布,美国11月成屋待完成销售指数较上月 增长1.7%,至106.4,预估增长1.0%.11月成屋待完成销售指数为2010年4月 以来最高. 美国供应管理协会(ISM)周五公布,美国12月芝加哥采购经理人指数(P MI)从11月的50.4升至51.6.路透访问的分析师对12月的预估中值为51.0.( 完)