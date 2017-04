美国股市: "财政悬崖"协议推动股市在新一年首个交易日上涨

* 美国国会通过避开财政悬崖的议案引发股市升势 * Zipcar股价飙升,此前Avis Budget向该公司提出5亿美元收购要约 * 银行股上扬,因美国监管机构和美国大型银行接近达成和解 * 道指扬升2.4%,标普500指数上扬2.5%,Nasdaq指数大涨3.1% 路透纽约1月2日 - 美国股市新的一年打响头炮,三大股指周三大涨, 录得逾一年来最大单日涨幅,受助于美国国会在最后一刻达成避免财政悬 崖的协议后出现的释然情绪. 在2013年首个交易日,标普500指数录得2011年12月20日来的最大单日 升幅,带动该股指收在9月14日来的最高收位. 对美国政界人士是否有能力避开财政悬的忧虑拖累标普500指数连跌 五天,直至在2012年最后一个交易日,当日有迹象显示美国接近达成避免财 政悬崖的协议,推动标普500指数收升. CBOE波动率指数 收跌18.5%,至14.68.在过去两个交易日,该指 数累计下跌35.4%. 道琼工业指数 急升308.41点,或2.35%,至13,412.55点;标准普 尔500指数 劲扬36.23点,或2.54%,至1,462.42点.Nasdaq指数<.IXIC >大涨92.75点,或3.07%,至3,112.26点. 美国市场周二因新年假期休市一天. 市场普涨反映出升势强劲,纽约证交所上涨股同下跌股比为10:1,标普 10大类股涨幅至少1%,金融股 劲升2.9%. 标普资讯科技类股 大涨3.2%,其中惠普 攀升5.4%,报15 .02美元,去年该股暴跌近45%,为表现最差的标普500指数成份股之一. 美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难 ."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰 退之虞. 投票避免了对大多数美国民众的大规模增税,但未能解决如何削减财 赤的问题,令投资人和企业对经济前景仍是雾里看花.1,090亿美元军事和 国内项目支出削减暂时被延后,但国会有关上调美国举债上限的战斗即将 拉开帷幕. "我们化解了财政悬崖,下一个重大事件,而且可能是更具争议性的是 举债上限的磋商以及可能在今年年初实施的福利改革(entitlement refor m)."U.S. Bank Wealth Management高级股市策略师Jim Russell表示. 他称,两个月内,国会几乎要同时面对削减财赤的艰难选择以及上调举 债上限的关键需求. 去年美股标普500指数大涨13.4%,因投资人基本未受财政悬崖担忧的 影响.道琼工业指数2012年升7.3%,Nasdaq指数跳升15.9%. 美国监管机构与美国最大银行接近达成另一项数十亿美元的和解,以 解决针对这些银行非法取消逾期还款者止赎权时的指控. 美国银行 升3.7%,报12.03美元,花旗集团 升4.3%,报41.2 5美元,KBW银行股指数 升3.2%. Zipcar Inc 暴涨47.8%,报12.18美元,此前Avis Budget Grou p Inc 称可能以约5亿美元现金收购Zipcar,以同较大对手Hertz和 Enterprise Holdings Inc竞争,Avis跳升4.8%,报20.77美元. 苹果 升3.2%,报549.03美元,扶助提振标普资讯科技股指数<. GSPT>升3.2%,因新闻网站The Next Web报导称,美国苹果公司 AAPL.O 已 开始测试iPhone 6.1手机及将在这款机型上使用的iOS 7操作系统.[ID:nL 4S0A72SL] 供应管理协会(ISM)经济数据显示,美国12月制造业扩张,尽管有对财 政悬崖的担忧.但美国商务部公布11月建筑支出减少,为八个月首见. 成交放量,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为78亿股, 远高于去年的日成交均值64.2亿股.(完)