重发-美国股市:标普500指数基本收平,银行获利的消息抵销经济忧虑的影响

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
(重发以删除多余段落)
* 摩根大通和高盛获利跳升
* 日本航空公司停飞波音梦幻客机,此前一梦幻客机需紧急降落
* 苹果股价下跌三天后攀升
* 道指下跌0.2%,标普500指数小升0.02%,Nasdaq指数上涨0.2%
路透纽约1月16日 - 美国股市标普500指数周三基本持平,美国两大银行获利稳健及苹果股价反弹,抵销了忧虑2013年全球经济成长预估被下调的影响.
高盛 股价触及2011年5月来的最高位,因该行获利几乎增加约两倍,受购并交易营收上升及赔偿支出下降提振.摩根大通 称第四季净利跳升53%,且2012年获利创下纪录高位.
摩根大通股价升1%,至46.82美元,高盛上扬4.1%,至141.09美元.
这两家大行是率先公布业绩的大型银行,汤森路透数据显示,其业绩扶助小幅提高标普500指数成份企业盈利同比增长预估,至上升2.2%.
"摩根大通及高盛均公布相当强劲的业绩,且对金融股带来很大动能,本周将有更多企业公布业绩.我认为,这正扶助整体市场的买盘增加,"Wedbush Morgan高级交易商Michael James说.
苹果 在连跌三天后反弹,扶助Nasdaq指数表现好于标普500指数及道指.苹果股价大涨4.2%,至506.09美元.该股周二收在500美元以下,为2月来首见.
"今日再没有关于苹果的负面消息.所以苹果是否是时候作超卖反弹?当然是,"James说.
世界银行周二表示,发达国家经济复苏迟缓,正给全球经济构成阻力.该行还将2013年全球经济成长预估从早先的3.0%大幅下调到了2.4%.
道琼工业指数 收低23.66点,或0.17%,至13,511.23点;标准普尔500指数 小幅收高0.29点,或0.02%,至1,472.63点.Nasdaq指数 上升6.77点,或0.22%,至3,117.54点.
787梦幻客机的安全问题导致波音 重挫3.4%至74.34美元,给道指带来最大拖累.日本两家主要航空公司周三决定停飞波音787飞机,加深了外界对于这一机型的安全担忧.
美国经济数据显示12月消费者物价指数较前月持平,表明通胀压力温和料,料给美国联邦储备理事会(美联储,FED)通过维持超宽松货币政策来支持经济的空间.
其他数据则显示,1月美国单户型住宅建筑商信心持稳在接近七年高位水平,暗示住房市场前景仍乐观.
纽约证交所(NYSE)、Nasdaq和NYSE MKT成交量约为56亿股,2012年日均收盘成交量在64.5亿股左右. NYSE上涨个股与下跌个股数量之比约为7:8.Nasdaq则近约为5:7.(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。