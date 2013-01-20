重温稿-美国股市:道指和标普500指数收在五年高位,受业绩期开局强劲带动

(重温稿)

* 财测疲弱令英特尔承压

* 摩根士丹利公布业绩后上涨

* 美国共和党考虑短期上调举债上限

* 道指升0.4%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数跌0.04%

路透纽约1月18日 - 美国股市周五收盘涨跌互见,道指和标普500指数收在五年高位,因企业业绩期开局强劲使股市录得连续第三周上升.

继本周稍早高盛 和摩根大通 发布强劲业绩报告后,摩根士丹利 今日公布的季度盈利也优于预期.

摩根士丹利股价大涨7.9%,报22.38美元,该行公布第四季录得净利,受助于机构证券业务营收增加,上年同期为亏损.

但周五升势受到英特尔 股价大跌抑制.英特尔下挫6.3%,报21.25美元,昨日盘后该公司公布的季度营收预估不及分析师预期,并宣布在个人电脑需求低迷之际增加资本支出.

另一个在三日长周末前令市场承压的因素是对可能殃及经济成长的联邦举债上限及削减支出的不确定性.下周一,美国市场将因马丁路德金纪念日休市一天.

周五有迹象显示有关上调美国举债上限的问题可能能再拖延一段时间.众议院共和党领袖表示,他们将在下周寻求通过延长三个月联邦借款权限,以为民主党控制的参议院通过预算争取时间.

"如果削减支出计划对经济的冲击不大,则对市场将是大大有利."Cozad Asset Management投资顾问兼投资组合经理人Bryant Evans表示.

道琼工业指数 收高53.68点,或0.39%,至13,649.70.02点;标准普尔500指数 收高5.04点,或0.34%,至1,485.98点.Nasdaq指数 下跌1.30点,或0.04%,至3,134.71点.

道指和标普指数收在2007年12月以来最高水平.本周,道指上升1.2%,标普500指数上涨0.9%,Nasdaq指数升0.3%.

CBOE波动性指数 跌8.2%.

通用电气 周五也公布了强于预期的业绩,该股收高3.5%,报22.04美元.

根据汤森路透数据,整体而言,标普500指数成份股企业第四季盈利预计按年增长2.5%,这预估值高于一周前的1.9%,但远低于10月1日预估的9.9%.

中国公布的经济数据也为市场提供了一些支撑,但市场焦点仍在美国企业业绩.中国公布第四季经济成长7.9%,略快于预期,这是全球第二大经济体走出全球金融危机的最新迹象,中国经济去年增幅为1999年来最低.

尽管摩根士丹利上扬,金融股下滑,因Capital One Financial 盈利令人失望,该股大跌7.5%,报56.99美元.KBW银行股指数 跌0.3%.

纽约证交所(NYSE)、Nasdaq和NYSE MKT成交量约为66亿股,2012年日均收盘成交量在64.5亿股左右.

NYSE上涨个股数与下跌个股数量之比约为2:1.Nasdaq则约为13:11.(完)