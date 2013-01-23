美国股市: 标普500指数录得六日连涨,科技企业获利带动升势

* 强劲业绩带动谷歌和IBM攀升

* Netflix股价盘后大涨25%

* Coach季度营收疲弱,股价骤跌

* 道指收高0.5%;标普500指数上扬0.15%;Nasdaq指数涨0.3%

路透纽约1月23日 - 美国股市周三收高,标准普尔500指数连续第六天上涨,IBM与谷歌的获利优于预期,减弱了投资者对科技行业的担忧.

继美国公布表现较强劲的经济数据后,IBM和谷歌于周二收盘后发布业绩.经济数据推动道指与标普500指数升至五年高位.

标准普尔500指数距离纪录收盘高位1,565.15点仅差4.7%,如果道指收涨2.8%,则触及纪录收盘高位.

Baker Avenue Asset Management首席投资长King Lip以谷歌和IBM为例,指称"人们曾对本季公布的业绩有些焦虑不安,不过迄今为止的财报都不错."

"技术分析师关注于此...并称现在是做多的时机."

IBM股价 攀升4.4%至204.72美元,创下一年内最高涨幅,道指67点的升幅几乎完全凭借IBM的贡献.

谷歌 股价跳升5.5%至741.50美元,亦提振了科技股.该公司公布核心业务和营收均超过预期.

标准普尔科技类股 上扬1.2%.

LED制造商Cree Inc 暴涨22%,报40.85美元.此前该公司预计第三季获利将高于预估,而且其公布的业绩超过分析师的预期.

高档皮具生产商Coach 股价大跌16.4%,报50.75美元,此前该公司公布营收逊于预估.

美国众议院通过一项由共和党提出的举债上限计划,将允许美国政府继续借款至5月中旬,从而扫清了市场障碍.

道琼工业指数 收涨66.96点,或0.49%,至13,779.17点;标准普尔500指数 收高2.22点,或0.15%,至1,494.78点.Nasdaq指数 上涨10.49点,或0.33%,至3,153.67点.

指标标普500指数距离触及1,500点,这一2007年12月12日以来未见的水平仅差0.35%.

截至周三的汤森路透数据显示,迄今已公布业绩的99家标普500指数成份股企业中,67.7%的业绩超预期,高于过去四个季度65%的均值.

根据汤森路透数据,总体而言,标普500指数成份股企业的第四季业绩增长2.8%,高于业绩期开始前预期的增长1.9%.

Netflix 飙升25%,接近130美元,收盘后报告第四季获利.

麦当劳小涨0.6%,报93.48美元,之前报告第四季获利攀升,受同店销售增长带动.同为道指成份股的联合技术 第四季获利同比下降,受累于大规模重组费用.该股升0.7%,报88.07美元.

美国大型制造企业周三发布的报告显示,它们对2013年充满信心,因对年底"财政悬崖"的担忧已经消退.

在纽约证交所、Nasdaq和NYSE MKT约有60亿股成交,低于去年日均值64.5亿股.

纽约证交所上涨股与下跌股之比约为14:15,Nasdaq约为5:7.(完)