美国股市:标普500指数连涨七日,但未能守在1,500点上方

* 一周初请失业金人数降至五年低点

* 苹果股价在昨日公布业绩后重挫

* Netflix在公布财报后跳涨逾40%

* 道指涨0.3%,标准普尔500指数微升0.01点,Nasdaq指数下跌0.7%

路透纽约1月24日 - 美股标普500指数周四连涨第七日,但未能守在1,500点之上,受累于苹果录得逾四年来最大单日跌幅.

苹果 重挫12.4%,报450.50美元,此前其公布的营收低于分析师预估,因iPhone手机销售情况逊于预期.

这一重挫使苹果市值蒸发近600亿美元,至不到4,230亿美元,有可能将美国最有价值公司的宝座让位给目前排名第二的艾克森美孚(Exxon Mobil),后者市值为4,165亿美元.

但标准普尔500指数仍努力创下2006年10月以来的最长升势.

"市场发出了这样的信息,即不再受苹果走势驱动,"O’Neil Securities纽约证交所场内交易部主管Ken Polcari称.

标准普尔500指数一度短暂升逾1,500点,这是2007年12月12日以来的首次,但未能守稳在该水准上方,暗示市场动能正在消退,而且回调即将到来.

"如果股市更乐观一点的话,在标准普尔500指数升逾1,500点后,追高杀跌的投资者本应立刻行动起来.但投资者知道股市走势略微超前,"Polcari表示.

经济数据帮助提振股市,美国1月制造业活动以近两年来最快速度成长,而且上周初请失业金人数降至五年低点,发出美国经济形势的意外强劲信号.

与此同时,中国1月制造业以约两年来最快速度增长,另外数据暗示德国经济加速,提振了对欧元区经济复苏的希望.

"亚洲、欧洲特别是美国的采购经理人指数(PMI)正在朝正确方向发展,这正是人们应该感到欢欣鼓舞的地方,"Polcari称.

道琼工业指数 收高46点,或0.33%,至13,825.33点.标准普尔500指数 微升0.01点,或0%,至1,494.82点.Nasdaq指数 下跌23.29点,或0.74%,至3,130.38点,该指数下跌主要是受苹果股价重挫拖累.

罗素2000指数 亦触及重要里程碑,首次收于900点上方.

视频流媒体服务企业Netflix 公布的季度获利令分析师惊喜,此前其公布在美国和海外增加了近400万名用户.Netflix股价猛升42.2%,报146.86美元,创下迄今最大百分比涨幅.

企业获利帮助推动了股市近期升势.截至周四早盘的汤森路透数据显示,迄今已公布业绩的133家标普500指数成份股企业中,66.9%的业绩超预期,高于过去四个季度65%的均值.

在纽约证交所、Nasdaq和NYSE MKT约有68亿股成交,低于去年1月日均值69.3亿股.

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股与下跌股之比均约为5:4.(完)