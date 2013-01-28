美国股市: 涨跌互现,标普500指数结束八年来最长升势

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
* 卡特彼勒上扬,之前连跌三天
* 标普500指数收跌,之前连涨八天
* 逢低买入投资者在近期下跌后大举买入苹果股票
* 道指回落0.1%,标普500指数收跌0.2%,Nasdaq上扬0.2%
路透纽约1月28日 - 美国股市周一涨跌互见,标普500指数结束之前的八天连涨而小跌,此为八年来最长升势.而Nasdaq指数小幅上涨,因苹果 股价反弹.
不过,标普500指数仍守在1,500点之上.该指数上周五收在该水平之上,为逾五年来首次.
卡特彼勒 扶助限制道指跌幅,尽管该公司第四季获利下降55%,因与中国分公司会计欺诈相关的费用,以及经销商需求疲弱.卡特彼勒在过去三日累计回落2.2%,今日上扬2%,报97.45美元.
"我认为,目前的数年高位的确对短线交易员和持币观望的投资者产生影响,"BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig表示.
在过去两个交易日重挫14.4%后,抄底买家推高苹果 股价.该股上扬2.3%,报449.83美元,使其再度超越艾克森美孚 成为美国市值最高的公司.艾克森美孚下跌0.7%,报91.11美元.
下跌股方面,波音 收挫1.4%,报74美元,因忧虑波音787梦幻客机计划被推迟可能对公司造成的影响.
道琼工业指数 收低14.05点,或0.1%,至13,881.93点;标准普尔500指数 收低2.78点,或0.18%,至1,500.18点.Nasdaq指数 上涨4.59点,或0.15%,至3,154.30点.
根据研究机构TrimTabs Investment Research,投资人在1月向股市共同基金和上市交易基金(ETF)新挹注了550亿美元现金,为历来最大月度资金流入.
"今年我们看到的,看来是散户将401(k)的资金投入股市.这些资金有望在股市停留一段时间."Hellwig表示.
周一数据显示,随着企业感觉到消费者需求改善,经济动能正在增强.
美国公布,12月耐久财(耐用品)订单大增4.6%,超过预估的1.8%增幅.但成屋待完成销售指数意外下降4.3%,分析师原本预计增长0.3%.
本业绩期迄今企业盈利大多强于预期.汤森路透数据显示,在已公布业绩的150家标普500指数成份股企业中有67.3%的盈利超过分析师预期,这一比率超过之前四个季度,且高于自1994年来的均值.
股市也从近期国会达成延长政府举债上限期限的协议中获得支撑.周一,惠誉评等表示,该协议消除了短期内下调美国AAA评等的风险.
Hess Corp 股价劲扬6.1%,报62.48美元,此前该公司表示将退出炼油业务,释出高至10亿美元资本.另外,对冲基金Elliott Associates正寻求批准,购买约8亿美元Hess股票.(完)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)