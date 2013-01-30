美国股市: 收低,美联储会议声明称经济可能处于暂时停滞状态

"目前美联储还不会开始谈及结束(他们的买债计划).经济还需要刺激举措来维持这种复苏势头."

Chesapeake Energy 上涨6%至20.11美元,此前该公司称执行长Aubrey McClendon将离任.

在盘后交易中,Facebook 下跌5.9%至29.40美元,此前公司公布业绩,第四季营收较上年同期增长40%至15.85亿美元.

波音 和亚马逊 股价上涨,此前两家公司公布的获利均超预期,延续了大公司股价受本季度业绩推动上升的势头.

亚马逊上涨4.8%至272.76美元,波音涨1.3%至74.59.

道琼工业指数 收低44点,或0.32%,至13,910.42点;标准普尔500指数 收低5.88点,或0.39%,至1,501.96点.Nasdaq指数 小跌11.35点,或0.36%,至3,142.31点.

汤森路透数据显示,标准普尔500指数企业中已有192家公布业绩,其中68.8%的公司超过分析师预期,该比例高过过去四个季度,也超过了1994年来的平均水平.

RIM 下跌12%至13.78美元,此前公司推出了拖延已久的新款智能手机,期望重返曾被其主导的智能手机市场.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,1月ADP民间就业人数增加19.2万人,高于分析师预期的增加16.5万,为市场提供了支撑.(完)