美国股市: 收低,美联储会议声明称经济可能处于暂时停滞状态

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
"目前美联储还不会开始谈及结束(他们的买债计划).经济还需要刺激举措来维持这种复苏势头."
Chesapeake Energy 上涨6%至20.11美元,此前该公司称执行长Aubrey McClendon将离任.
在盘后交易中,Facebook 下跌5.9%至29.40美元,此前公司公布业绩,第四季营收较上年同期增长40%至15.85亿美元.
波音 和亚马逊 股价上涨,此前两家公司公布的获利均超预期,延续了大公司股价受本季度业绩推动上升的势头.
亚马逊上涨4.8%至272.76美元,波音涨1.3%至74.59.
道琼工业指数 收低44点,或0.32%,至13,910.42点;标准普尔500指数 收低5.88点,或0.39%,至1,501.96点.Nasdaq指数 小跌11.35点,或0.36%,至3,142.31点.
汤森路透数据显示,标准普尔500指数企业中已有192家公布业绩,其中68.8%的公司超过分析师预期,该比例高过过去四个季度,也超过了1994年来的平均水平.
RIM 下跌12%至13.78美元,此前公司推出了拖延已久的新款智能手机,期望重返曾被其主导的智能手机市场.
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,1月ADP民间就业人数增加19.2万人,高于分析师预期的增加16.5万,为市场提供了支撑.(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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