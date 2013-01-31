美国股市: 收低,但标普500指数录得2011年10月以来最大月度涨幅

周五还将公布消费者信心指数、美国供应管理协会(ISM)制造业指数、建筑支出及汽车销售.

Nasdaq指数跌幅受限,因高通 飙涨3.9%至66.02美元,此前该公司公布的季度获利和营收优于分析师预期,并上调全年财测.

Facebook 跌0.8%至30.98美元,盘中一度低见28.74美元.一天前该公司表示,第四季移动广告营收较前一季度增长一倍.但这样的增长水平低于华尔街部分最为激进的预估.

道琼工业指数 收低49.84点,或0.36%,报13,860.58点;标准普尔500指数 收低3.85点,或0.26%,报1,498.11点.Nasdaq指数 收低0.18点,或0.01%,报3,142.13点.

联合包裹(优比速,UPS) 下跌2.4%至79.29美元.该公司周四公布,第四季业绩逊于分析师预估,并预计2013年获利可能不及预期.

Constellation Brands 重挫17.4%至32.36美元,此前美国司法部欲阻止百威英博(Anheuser-Busch InBev) 收购其尚未持有的墨西哥啤酒制造商Grupo Modelo 的一半股份.

汤森路透在截至周四早间的数据显示,标普500中已有231家企业公布了这一季的财报,其中69.3%的企业业绩优于预期,高于过去四个季度,以及1994年以来的平均水平.