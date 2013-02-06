美国股市: 基本收平,因投资人在股市近期涨势后稍作喘息

* 运输类股是表现最差的板块之一

* 迪士尼和时代华纳股价上涨,此前两家公司公布业绩

* 道指和标普500指数均上涨0.05%,Nasdaq指数下跌0.1%

路透纽约2月6日 - 美国股市周三基本持平,在近期升势推动标普500指数至五年高位后,股市再一次稍作喘息,运输及科技股下滑.

运输类股是表现最差的板块之一.CH Robinson Worldwide 大跌9.7%,至60.50美元,是Nasdaq 100中百分比跌幅最大的企业,之前该公司公布的经调整后季度获利低于预期.

分析师表示,股市缺乏强有力的刺激因素,难以延续其升势.标普500指数从年初迄今累计上涨6%,触及2007年12月来的最高水平,道指最近升至14,000点以上.

美银美林股票策略师Dan Suzuki说,基于年初时大量资金流入股市,短期内股市很可能回落.

"事实是从11月迄今还没有看到股市回落,从时机来看,股市现在回落并不令人意外,"他说.

FuturePath Trading LLC期货分析师及经纪Frank Lesh说,随着美国企业第四季业绩期接近尾声,市场将失去一个重要支撑因素."那一直是股市的支撑,"他说.

时代华纳 股价跳升4.1%,至52.01美元,此前公司公布的第四季获利优于预期,因其有线电视网络成长抵消了电影、电视娱乐和出版部门业务下滑的影响.

道琼工业指数 收高7.22点,或0.05%,至13,986.52点;标准普尔500指数 收高0.83点,或0.05%,至1,512.12点.Nasdaq指数 收低3.10点,或0.10%,至3,168.48点.

亚马逊 股价下跌1.7%,报262.22美元,领跌Nasdaq市场.

此外分析师表示,投资者猜测西班牙与意大利的领导层变化,且关注欧洲领导人的言论,给市场带来一些压力.

道琼运输指数 下滑0.2%,周二时曾创下纪录新高.该指数年初迄今已经大幅上扬了10.7%,且自1月中旬以来屡创新高.

根据汤森路透数据,已经公布业绩的301家标准普尔500指数成份股企业中,有68.1%的财报超出分析师预期,高于1994年至今的均值62%和过去四个季度以来的65%.若按营收计算,则有65.8%的企业财报高出预估.

根据数据,标普500成份股企业的第四季业绩预计上扬4.7%,高于财报季开始时预估的1.9%.

迪士尼 股价上涨0.4%报54.52美元.该公司经调整季度业绩高于预估,且称未来几个季度前景乐观.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场的总成交量为约65亿股,高于约64.5亿股的2012年日成交均值.

纽交所上涨与下跌股票家数之比为约17:12;Nasdaq市场为约13:11.(完)