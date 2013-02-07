美国股市: 小幅收低,因对欧元区的担忧重燃

(重发:在标题加上"美国股市")

* 欧洲央行总裁德拉吉讲话后,欧元兑美元和日圆下滑

* 1月零售商销售超过预期,但忧虑犹存

* Greenlight的Einhorn起诉苹果,寻求其更多回报股东

* 道指跌0.3%,标普500指数跌0.2%,Nasdaq指数跌0.1%

路透纽约2月7日 - 美国股市周四下滑,在近期股市上涨后回落,受累于欧洲央行总裁德拉吉对欧元及欧洲前景的讲话.

在德拉吉表示汇率对经济成长和物价稳定很重要后,欧元兑避险美元和日圆下挫,股市等风险资产回落,因投资人认为这是央行暗示对欧元近期上涨对欧元区经济影响的担忧.

景气类股在标普500指数中表现最差,标普500原材料股指数 跌0.6%,标普能源类股 跌0.5%.地产股亦走软,地产股指数 下挫1.4%.

尽管今日下滑及本周稍早走软,股市今年多数时间仍保持升势,今年迄今标普500指数录得5.8%升幅.

许多分析师表示,目前出现一些跌势不足为奇.

"鉴于股市1月的走势,目前出现一些回落和盘整,我们认为是稳健的现象."Hodges Capital Management研究部董事Eric Marshall表示.

美国大型零售商公布的1月零售销售强劲,但零售股指数 跌0.3%.

道琼工业指数 收低42.47点,或0.3%,至13,944.05点;标准普尔500指数 收跌2.73点,或0.18%,至1,509.39点.Nasdaq指数 收低3.34点,或0.11%,至3,165.13点.

苹果 帮助限制Nasdaq跌幅.苹果股价收高3%,报468.22美元.Greenlight Capital基金经理David Einhorn表示该公司已经起诉苹果,并要求苹果向投资者更多地派发手中现金.

尽管财报季正在走向尾声,但企业业绩仍在提振第四季成长预期.根据截至周四上午的汤森路透数据,已经公布业绩的317家标普500成份股企业中,有69%超出分析师预估,高于1994年至今的均值62%和过去四个季度的均值65%.

根据该数据,标普500指数成份股企业第四季获利上涨5%,高于财报季开局时的预估值1.9%.

Akamai Technologies 大跌15.2%,报35.26美元,在标普500成份股中表现最差.该公司公布的当季营收低于分析师预期.

零售商中,梅西百货 公布1月同店销售大涨11.7%后,股价上扬2%,至40.27美元.

不过,Ann Inc 重挫8%,至30.20美元,此前该公司公布的第四季营收预估低于分析师预期.

经济数据好坏不一.上周初请失业金人数下滑,但四周均值跌至2008年3月至今最低水平,暗示经济持续缓慢复苏.

另一份报告显示,第四季非农业生产率录得近两年最高跌幅;当季单位劳工成本增长4.5%,超出预期.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约66亿股，2012年日成交均值为约64.5亿股。

纽交所上涨与下跌股票家数之比为近3:4;Nasdaq市场为约3:5.(完)