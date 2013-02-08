美国股市: 收涨,经济乐观情绪推动股市攀升至数年高位

新兴汇市：多数亚币上涨，因地缘政治忧虑有所缓解
路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。
* 中国,德国贸易数据暗示需求增长
* 美国贸易逆差收窄应能提振GDP
* 道指上扬0.4%,标普500指数收高0.6%,Nasdaq上扬0.9%
路透纽约2月8日 - 美国股市周五攀升,Nasdaq指数创下12年收盘高位,标普500指数也触及五年最高,因中国和欧美的贸易数据增强提振市场乐观情绪.
标普500指数录得8月以来首次六周连涨.
周五公布的数据显示,中国出口增长超过预期,另一份报告显示,美国12月贸易逆差收窄,暗示美国经济第四季增强.
"这可能引发了一波乐观情绪,"D.A. Davidson & Co的首席市场策略师Fred Dickson表示.
周五成交量低于本周的均值,因美国东北部遭受暴风雪袭击.
科技板块今日领涨,标普500指数科技股分项指数 上涨1%.LinkedIn Corp 和美国在线 在报告季度业绩后上扬,扶助该类股表现.
自年初以来,市场劲扬,标普500指数自12月31日以来累计攀升6.4%.但涨势近几日受到拖累,因第四季业绩期接近尾声,且缺乏刺激因素使股市延续涨势.
道琼工业指数 收高48.92点,或0.35%,至13,992.97点;标准普尔500指数 收高8.54点,或0.57%,至1,517.93点.Nasdaq指数 攀升28.74点,或0.91%,至3,193.87点,为2000年11月来最高收位.
本周,道琼工业指数跌0.1%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数升0.5%.
LinkedIn暴涨21.3%,报150.48美元,此前该公司公布了季度获利,并发布了利多的年度财测.
CBOE波动性指数 跌3.6%,报13.02.
海外经济成长强劲的迹象提振华尔街人气.中国1月出口成长大于预期,进口攀升28.8%,凸显中国国内需求强劲.德国数据显示,去年贸易顺差为逾60年最大,显示德国经济的潜在力道.
美国公布的数据显示,12月贸易逆差减少至385亿美元,为近三年最窄.(完)
路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。
0610 GMT * 风险厌恶情绪仍在发散影响，亚洲货币持稳，但北亚市场依然紧张 * 美元/日圆下滑0.1%，欧元/美元上涨0.1%，澳元/美元持平，美国10年期公债收益率报2.29% * 美元/韩元下跌0.2%，美元/坡元下跌0.2%，美元/菲律宾披索下滑0.1%，美元/印度卢比上涨0.3% * 日股日经指数下跌1.0%，韩股持平，中国股市沪综指下跌0.3%，美国原油期货上涨0.2%，现货金上涨0.1% * 中国试图令朝鲜半岛紧张局势降温 (编译 高琦 审校 杜明霞)
* 拆款短率续徘徊低档 * 两年存单标低于预期 * 短票/RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月12日 - 台湾银行间拆款短率周三徘徊低档。资金调度人士表示，原本市场 上旬就偏多钱，加以近期央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金力道减缓，致银行间资金更显宽 裕，带动今日两年期定存单得标利率略低于预估。 他们表示，一周拆款利率区间高位松动，一大行今日跟进调降票券商一周拆款利率1个 基点，但却乏人问津，主因跨月短票利率趋跌，票券商资金调度以短票为主，票券商拆款需 求略显降温，甚至有民营银行对票券商祭出0.34-0.35%的一周拆款利率吸引成交。 〞钱还是多，只好等央行冲销了。〞一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，目前市场普遍多钱，金融机构间资金需求疲弱，成交多以 到期续作为主，银行资金去化压力仍大，连天期较长的两年期定存单得标利率也走跌，凸显 近期资金宽松态势。 台湾央行午间标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.62%。该利率低于市 场预期的0.6