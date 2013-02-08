美国股市: 收涨,经济乐观情绪推动股市攀升至数年高位

* 中国,德国贸易数据暗示需求增长

* 美国贸易逆差收窄应能提振GDP

* 道指上扬0.4%,标普500指数收高0.6%,Nasdaq上扬0.9%

路透纽约2月8日 - 美国股市周五攀升,Nasdaq指数创下12年收盘高位,标普500指数也触及五年最高,因中国和欧美的贸易数据增强提振市场乐观情绪.

标普500指数录得8月以来首次六周连涨.

周五公布的数据显示,中国出口增长超过预期,另一份报告显示,美国12月贸易逆差收窄,暗示美国经济第四季增强.

"这可能引发了一波乐观情绪,"D.A. Davidson & Co的首席市场策略师Fred Dickson表示.

周五成交量低于本周的均值,因美国东北部遭受暴风雪袭击.

科技板块今日领涨,标普500指数科技股分项指数 上涨1%.LinkedIn Corp 和美国在线 在报告季度业绩后上扬,扶助该类股表现.

自年初以来,市场劲扬,标普500指数自12月31日以来累计攀升6.4%.但涨势近几日受到拖累,因第四季业绩期接近尾声,且缺乏刺激因素使股市延续涨势.

道琼工业指数 收高48.92点,或0.35%,至13,992.97点;标准普尔500指数 收高8.54点,或0.57%,至1,517.93点.Nasdaq指数 攀升28.74点,或0.91%,至3,193.87点,为2000年11月来最高收位.

本周,道琼工业指数跌0.1%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数升0.5%.

LinkedIn暴涨21.3%,报150.48美元,此前该公司公布了季度获利,并发布了利多的年度财测.

CBOE波动性指数 跌3.6%,报13.02.

海外经济成长强劲的迹象提振华尔街人气.中国1月出口成长大于预期,进口攀升28.8%,凸显中国国内需求强劲.德国数据显示,去年贸易顺差为逾60年最大,显示德国经济的潜在力道.