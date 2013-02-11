美国股市: 小幅收低,投资人正寻找带动股市走势的新理由

美国个股：波音成立风险投资部门，投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
* 谷歌下滑,前谷歌董事长卖出其持有的近半股票
* 穆迪反弹,上周大跌
* 道指跌0.2%,标普500指数和Nasdaq指数均下滑0.1%
路透纽约2月11日 - 美国股市周一在交投淡静中小幅下跌,因在股市连升六周后,投资人未能找到新的理由进一步推高股市,尽管较长期趋势仍然正面.
指标标普500指数2013年迄今上涨逾6.4%,标普500指数和道指均迫近多年高位.标普500指数较2007年10月触及1,576.09点的纪录高位低不足4%.
成交清淡,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约48.12亿股,远低于今年迄今日成交均值的大约64.8亿股..
道琼工业指数 收跌21.73点,或0.16%,至13,971.24点;标准普尔500指数 收跌0.92点,或0.06%,至1,517.01点.Nasdaq指数 下跌1.87点,或0.06%,至3,192.00点.
美股全日均小幅下跌,但接近收市的最后一个小时收复部份跌幅,因谷歌 缩减稍早录得的跌幅,收低0.4%,报782.42美元.此前公司在提交的文件中表示,前谷歌董事长施密特(Eric Schmidt)正出售其持有股票的大约42%.
穆迪 在标普500指数成份股中升幅居前,扬升4.9%,至45.49美元.上周该股重挫22%,为其2008年10月来表现最差的一周,因美国政府向该公司提出民事诉讼.
纽交所有约53%的股票下跌,Nasdaq市场略多于半数收低.(完)
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。