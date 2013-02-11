美国股市: 小幅收低,投资人正寻找带动股市走势的新理由

* 谷歌下滑,前谷歌董事长卖出其持有的近半股票

* 穆迪反弹,上周大跌

* 道指跌0.2%,标普500指数和Nasdaq指数均下滑0.1%

路透纽约2月11日 - 美国股市周一在交投淡静中小幅下跌,因在股市连升六周后,投资人未能找到新的理由进一步推高股市,尽管较长期趋势仍然正面.

指标标普500指数2013年迄今上涨逾6.4%,标普500指数和道指均迫近多年高位.标普500指数较2007年10月触及1,576.09点的纪录高位低不足4%.

成交清淡,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约48.12亿股,远低于今年迄今日成交均值的大约64.8亿股..

道琼工业指数 收跌21.73点,或0.16%,至13,971.24点;标准普尔500指数 收跌0.92点,或0.06%,至1,517.01点.Nasdaq指数 下跌1.87点,或0.06%,至3,192.00点.

美股全日均小幅下跌,但接近收市的最后一个小时收复部份跌幅,因谷歌 缩减稍早录得的跌幅,收低0.4%,报782.42美元.此前公司在提交的文件中表示,前谷歌董事长施密特(Eric Schmidt)正出售其持有股票的大约42%.

穆迪 在标普500指数成份股中升幅居前,扬升4.9%,至45.49美元.上周该股重挫22%,为其2008年10月来表现最差的一周,因美国政府向该公司提出民事诉讼.

纽交所有约53%的股票下跌,Nasdaq市场略多于半数收低.(完)