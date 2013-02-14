美国股市: 标普500指数小幅收涨,受助于并购交易

* 两周来股市徘徊在高位附近

* 亨氏将被巴菲特和3G Capital收购,股价飙升

* 美国上周初请失业金人口回落,暗示就业市场改善

* 道指回落0.1%,标普500和Nasdaq指数均上扬0.1%

路透纽约2月14日 - 美国股市标普500指数周四连续第三个交易日小幅收涨,受助于一系列企业并购活动,不过,由于主要指数接近多年高位,投资者预计股市缺乏进一步上涨的动力.

标普500指数周三触及2007年11月来的最高水平.尽管该指数连涨三天,但每天的涨幅都不超过0.2%.

食品公司亨氏 大涨20%,报72.50美元,之前该公司称,将以每股72.50美元的价格被巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 和3G Capital收购,交易规模为280亿美元,包括债务.伯克希尔哈撒韦B股上扬1.3%,报99.21美元.

今日公布的数据显示,美国上周初请失业金人口降幅超过预期,这也支撑市场.CBOE波动性指数 回落2.4%,报12.67.

"尽管我并不看空,但我不认为在目前的水平上,市场的上行动力很足,"National Securities的首席市场策略师Donald Selkin表示,他认为,波动性指数处于较低水平,暗示市场超买.

股市向上突破徘徊了近两周的现有水平有困难.标普500指数今年迄今累计上扬逾6%.

"要进一步攀升,我们需要消化部分涨幅,但由于投资者非常急切地想逢低买入,因此,我们甚至找不到任何回落的机会.投资者一味地追高股市,"Selkin说,他帮助管理着约30亿美元的资产.

股市今日稍早走低,之前公布的数据显示,欧元区第四季度GDP萎缩的幅度为2009年第一季以来最大.另外,日本第四季GDP萎缩0.1%,使温和成长的预期落空.

道琼工业指数 收跌9.52点,或0.07%,至13,973.39点;标准普尔500指数 收高1.05点,或0.07%,至1,521.38点.Nasdaq指数 收高1.78点,或0.06%,至3,198.66点.

Constellation Brands 暴涨37%至43.75美元,此前百威英博(Anheuser-Busch InBev)收购墨西哥啤酒制造企业Grupo Modelo 的协议,被修正为给予Constellation在美国分销科罗娜和Modelo其他品牌啤酒的永久权利.百威英博在美国上市股票 涨5.1%,报92.77美元.

美国航空及全美航空(US AIRWAYS) 表示计划合并,将建立全球最大航空公司,综合净值约为110亿美元. 全美航空收低4.6%,报13.99美元.

网络设备生产商思科(Cisco) 周三公布的季度业绩优于华尔街预期,欧洲经济疲弱导致思科在该地区营收下降5%.周四思科收低0.7%,报20.99美元.

通用汽车 周四公布较预期疲弱的第四季获利,因欧洲业务亏损扩大,且该公司在核心北美市场无法维持车辆价格. 该股重挫3.3%,报27.73美元.

纽约证交所上涨股仅比下跌股多五家,Nasdaq市场有51%的股票收涨.

盘中交投清淡,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约63.6亿股,低于今年迄今日成交均量64.8亿股.(完)