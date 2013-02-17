重温稿-美国股市: 窄幅波动,标普500指数连升七周

* 标普500指数录得2010年12月至2011年1月来最长周度升势

* 股市在狭窄区间内继续努力寻找方向

* 道指升0.1%,标普500指数跌0.1%,Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约2月15日 - 美国股市标普500指数周五尾盘下滑,因沃尔玛(Wal-Mart)公布2月销售开局疲弱后股价下跌,不过,标普500指数本周小升,录得连续第七周上涨.

盘中多数时间,股市变动不大,在近期美股大涨后,投资人难以找到理由大举押注,但午后股市转弱.

沃尔玛 大跌2.1%,报69.30美元,此前彭博援引公司内部电邮报导,沃尔玛2月销售开局疲弱.该股在道指成份股中跌幅最大,标普零售股指数 跌0.5%.

"这么大规模的零售商出了这种新闻,整个市场是要跌的,尤其还是在周五的下午."Direct Access Partners交易员Mike Shea表示,"但我不担心这是显示零售业整体的问题."

近期,股市挣扎着寻找方向,主要股指在过去几个交易日仅窄幅波动.本周标普500指数收盘涨跌幅都没有超过0.2%.

今年迄今,标普500指数大涨6.6%,在1,525点水准遭遇强劲的技术阻力.但投资人预计本季该指数将进一步上涨,并没有急于锁定获利.

许多投资人开始展望国会围绕自动减支的争论,除非国会就替代方案达成协议,否则减支将在3月1日自动生效.

道琼工业指数 收高8.37点,或0.06%,至13,981.76点;标准普尔500指数 收跌1.59点,或0.1%,至1,519.79点.Nasdaq指数 收低6.63点,或0.21%,至3,192.03点.

本周,道指下跌0.1%,Nasdaq指数下滑0.1%.标普500指数上涨0.1%,为七周连升,期内大涨8.4%,上次七周连升是在2010年12月至2011年1月.

美国纽约联邦储备银行周五公布,美国纽约联邦储备银行2月制造业指数为10.04,为七个月首次扩张,市场预估为负2.00,1月为负7.78.

汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为76.3,为11月来最高(路透调查预估为74.8),1月为73.8.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示,美国1月工业生产较前月下跌0.1%(预估为成长0.2%),12月修正后为上升0.4%(前值为上升0.3%).

今年迄今美股上涨主要是因企业业绩强劲,尽管经济数据显示经济状况有所趋软.

购并交易增加也给了股市进一步提振,今年迄今已有超过1,580亿美元的购并交易达成.

Herbalife 上扬1.2%,报38.74美元,削减稍早涨幅,周四晚间,美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)在一监管文件中表示,准备出手目前持有的13% Herbalife股份.

Burger King Worldwide 大涨4.7%,报17.36美元,该公司公布第四季盈利增长94%,超过预期.

纽约证交所上涨股略少于下跌股,Nasdaq市场有约半数股票收低.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约66.9亿股,低于今年迄今日成交均量64.8亿股.(完)