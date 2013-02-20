美国股市: 下挫,美联储会议记录引发市场担忧

美联储自2008年以来即利用量化宽松政策来刺激经济.该项政策被视为是挹注资金至股市的一种途径,若停止这项政策将对市场带来变数.

不过,标普500指数今年以来的涨幅仍有约6%.在道琼和标普500指数逼近历史高点之后,分析师已经预期市况将放慢.

能源股表现弱势,因受行业业绩疲弱以及原油价格下跌2%的影响.上市交易基金(ETF)Energy Select Sector SPDR 跌2.1%.

Newfield Exploration 重挫9.3%至24.75美元.Devon Energy Corp 下跌6.6%至56.57美元.这两家公司均公布了第四季业绩亏损,其中Devon因天然气价格疲软,资产价值减记8.96亿美元.

盘中稍早时,有未经证实的传闻称某个对冲基金正在出脱资产,对市场更添下行压力.这项传闻似乎毫无根据.

"我听说今天有一支对冲基金在轧平部位,但是规模有多大我并不清楚.当然,这种消息会引起疑虑."Wedbush Morgan资深交易员Michael James说.

房屋公司股价也下滑,因受到Toll Brothers Inc 业绩不如预期以及美国1月新屋开工率下滑的拖累.

Toll Brothers股价下跌9.1%至33.56美元,但是今年迄今仍上涨了约4%.2012年该公司股价涨幅将近60%.道琼美国房屋建筑指数<.DJUSHB下跌6.7%.

道琼指数虽下跌,但因波音股价的拉抬而跌幅有限.波音 上涨0.2%报74.78美元.此前一位消息人士对路透说,波音已经找到解决其梦幻客机电池问题的方法.

OfficeMax Inc 股价下跌7%至12.09美元,Office Depot 下滑16.7%至4.18美元.这两家公司宣布了一项12亿美元的并购协议.

Rival Staples Inc 下跌7.2%至13.60美元,是标普500成分股中跌幅最深的股票之一.

纽约证券交易所、Nasdaq和NYSE MKT约有74.9亿股换手,高于今年目前为止的64.8亿股日均量.(完)