美国股市: 标普500录得11月以来最大两日跌幅,受累于经济忧虑

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
半导体类股是表现最弱的类股之一,令Nasdaq受到压力.费城半导体指数 下跌1.8%,英特尔 股价下跌2.3%至20.25美元.超微半导体(AMD) 跌3.7%至2.60美元,是标普500成分股中百分比跌幅最大的个股.
道琼指数受到惠普 的扶助,惠普股价上涨2.3%,正常交易时段收盘报17.10美元.
波音股价 上涨1.6%至76.01美元,根据熟知内情的消息人士说,波音高层周五将与美国联邦航空委员会主管见面,提出一系列防止梦幻客机电池故障的方法.
其他企业消息方面,超市运营商Safeway Inc 股价跳涨14.1%至22.97美元,此前该公司公布获利优于预期.
信用卡刷卡机制造商VeriFone Systems Inc 股价重挫将近43%至18.24美元,此前该公司预估第一季和第二季获利远远低于市场预期.
汤森路透截至周四早上为止的数据显示,标普500成分股中迄今已有427家公布季度业绩,其中69.3%的表现优于市场预期.1994年以来的平均值为62%,过去四季均值为65%.
根据该数据估算,标普500企业第四季获利料上涨5.9%,高于财报季初分析师所预估的1.9%.
Berry Petroleum Co 股价跳涨19.3%至46.02美元.此前油气生产商Linn Energy LLC 说将以全股票交易买下该公司,作价43亿美元.Linn Energy股价上涨2.8%至37.68美元.
纽约证交所与Nasdaq市场股价上涨及下跌家数的比例约为1比2.
纽约证交所、Nasdaq市场和NYSE MKT共有约76.4亿股换手,远高于66亿股的20日均量.(完)
(编译 母红/李婷仪; 审校 张涛/李爽)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。