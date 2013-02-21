美国股市: 标普500录得11月以来最大两日跌幅,受累于经济忧虑

半导体类股是表现最弱的类股之一,令Nasdaq受到压力.费城半导体指数 下跌1.8%,英特尔 股价下跌2.3%至20.25美元.超微半导体(AMD) 跌3.7%至2.60美元,是标普500成分股中百分比跌幅最大的个股.

道琼指数受到惠普 的扶助,惠普股价上涨2.3%,正常交易时段收盘报17.10美元.

波音股价 上涨1.6%至76.01美元,根据熟知内情的消息人士说,波音高层周五将与美国联邦航空委员会主管见面,提出一系列防止梦幻客机电池故障的方法.

其他企业消息方面,超市运营商Safeway Inc 股价跳涨14.1%至22.97美元,此前该公司公布获利优于预期.

信用卡刷卡机制造商VeriFone Systems Inc 股价重挫将近43%至18.24美元,此前该公司预估第一季和第二季获利远远低于市场预期.

汤森路透截至周四早上为止的数据显示,标普500成分股中迄今已有427家公布季度业绩,其中69.3%的表现优于市场预期.1994年以来的平均值为62%,过去四季均值为65%.

根据该数据估算,标普500企业第四季获利料上涨5.9%,高于财报季初分析师所预估的1.9%.

Berry Petroleum Co 股价跳涨19.3%至46.02美元.此前油气生产商Linn Energy LLC 说将以全股票交易买下该公司,作价43亿美元.Linn Energy股价上涨2.8%至37.68美元.

纽约证交所与Nasdaq市场股价上涨及下跌家数的比例约为1比2.

纽约证交所、Nasdaq市场和NYSE MKT共有约76.4亿股换手,远高于66亿股的20日均量.(完)