美国股市: 在昨日大跌后反弹,受助于贝南克讲话和良好数据

* 标普500指数反弹,昨日录得11月7日以来最大单日跌幅

* 意大利可能陷入政治僵局仍令市场不安

* 家得宝上扬,因获利和营收均超过预期

* 道指上扬0.8%,标普500指数攀升0.6%,Nasdaq指数收涨0.4%

路透纽约2月26日 - 美国股市周二收涨,在上日录得11月以来最大单日跌幅后反弹,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克为购债刺激计划辩护,且新屋销售触及四年半以来高位.

在上周三美联储会议记录公布前,标普500指数今年已累计攀升6%,且逼近历史高位.之后,该指数已下跌1%.

贝南克周二在参议院金融委员会作证时,极力为美联储购债刺激计划辩护,使会议记录引发的有关美联储可能收缩刺激计划规模的臆测降温.

贝南克的讲话帮助缓解投资者对意大利将陷入政治僵局的忧虑,意大利大选无一政党获得议会绝对多数席位,使该国可能出现长期动荡和引发欧洲金融危机,导致标普500指数周一录得11月7日以来最大单日跌幅.

毫无疑问,贝南克的讲话缓解了投资者的忧虑,Knight Capital的董事总经理Peter Kenny表示.

经济数据推高房屋建筑商类股和其他消费类股,标普500指数受此带动走高.家得宝 攀升5.7%,报67.56美元也扶助推高道指.PHLX房屋类股指 劲扬3.2%.

经济数据显示,楼市表现强劲,且消费者信心增强,这也支撑股市.标普/Case-Shiller房价指数显示,美国12月房价涨幅超过预期.2月消费者信心反弹,增幅胜预期.另外,1月新屋销售升至四年半最高水平.

不过,贝南克敦促国会议员避免将于本周五生效的大规模自动减支,他警告称,自动减支,加之稍早开始实施的加税将对美国经济复苏构成"重大障碍".

道琼工业指数 收高115.96点,或0.84%,至13,900.13点;标准普尔500指数 收高9.09点,或0.61%,至1,496.94点.Nasdaq指数 上扬13.40点,或0.43%,至3,129.65点.

尽管出现反弹,但标普500指数未能重返1,500点之上,这是市场近期密切关注的技术支撑位,但目前可能成为阻力位.

CBOE波动性指数 大跌11.2%,昨日暴涨34%,为2011年8月18日来最大单日百分比升幅.

意大利大选引发的不确定性继续令欧股承压.泛欧绩优股FTSEurofirst-300指数 收挫1.4%,意大利指标股指 重挫4.9%.

全球最大家居修缮用品连锁店家得宝 对道指的提振最大,对标普500指数上涨也是居功至伟,该公司公布经季节调整的获利和营收超过预期.

梅西百货 大涨2.8%,报39.59美元,此前该公司预计全年盈利高于分析师预估,因假日销售强劲.

成交热络.纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约70.8亿股,高于每日均值64.8亿股.

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股与下跌股家数之比分别约为2:1和3:2.(完)