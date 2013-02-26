美国股市: 在昨日大跌后反弹,受助于贝南克讲话和良好数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 标普500指数反弹,昨日录得11月7日以来最大单日跌幅
* 意大利可能陷入政治僵局仍令市场不安
* 家得宝上扬,因获利和营收均超过预期
* 道指上扬0.8%,标普500指数攀升0.6%,Nasdaq指数收涨0.4%
路透纽约2月26日 - 美国股市周二收涨,在上日录得11月以来最大单日跌幅后反弹,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克为购债刺激计划辩护,且新屋销售触及四年半以来高位.
在上周三美联储会议记录公布前,标普500指数今年已累计攀升6%,且逼近历史高位.之后,该指数已下跌1%.
贝南克周二在参议院金融委员会作证时,极力为美联储购债刺激计划辩护,使会议记录引发的有关美联储可能收缩刺激计划规模的臆测降温.
贝南克的讲话帮助缓解投资者对意大利将陷入政治僵局的忧虑,意大利大选无一政党获得议会绝对多数席位,使该国可能出现长期动荡和引发欧洲金融危机,导致标普500指数周一录得11月7日以来最大单日跌幅.
毫无疑问,贝南克的讲话缓解了投资者的忧虑,Knight Capital的董事总经理Peter Kenny表示.
经济数据推高房屋建筑商类股和其他消费类股,标普500指数受此带动走高.家得宝 攀升5.7%,报67.56美元也扶助推高道指.PHLX房屋类股指 劲扬3.2%.
经济数据显示,楼市表现强劲,且消费者信心增强,这也支撑股市.标普/Case-Shiller房价指数显示,美国12月房价涨幅超过预期.2月消费者信心反弹,增幅胜预期.另外,1月新屋销售升至四年半最高水平.
不过,贝南克敦促国会议员避免将于本周五生效的大规模自动减支,他警告称,自动减支,加之稍早开始实施的加税将对美国经济复苏构成"重大障碍".
道琼工业指数 收高115.96点,或0.84%,至13,900.13点;标准普尔500指数 收高9.09点,或0.61%,至1,496.94点.Nasdaq指数 上扬13.40点,或0.43%,至3,129.65点.
尽管出现反弹,但标普500指数未能重返1,500点之上,这是市场近期密切关注的技术支撑位,但目前可能成为阻力位.
CBOE波动性指数 大跌11.2%,昨日暴涨34%,为2011年8月18日来最大单日百分比升幅.
意大利大选引发的不确定性继续令欧股承压.泛欧绩优股FTSEurofirst-300指数 收挫1.4%,意大利指标股指 重挫4.9%.
全球最大家居修缮用品连锁店家得宝 对道指的提振最大,对标普500指数上涨也是居功至伟,该公司公布经季节调整的获利和营收超过预期.
梅西百货 大涨2.8%,报39.59美元,此前该公司预计全年盈利高于分析师预估,因假日销售强劲.
成交热络.纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约70.8亿股,高于每日均值64.8亿股.
纽约证交所和Nasdaq市场上涨股与下跌股家数之比分别约为2:1和3:2.(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。