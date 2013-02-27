美国股市: 大涨,贝南克讲话带动标普500指数重返1,500点之上

* 三大股指录得1月初来最大单日升幅

* 美联储主席贝南克再度表达对宽松货币政策的支持

* 美国企业支出计划指标触及一年高位

* Priceline.com公布业绩后上涨,First Solar下挫

* 道指和标普500指数升1.3%,Nasdaq指数涨1%

路透纽约2月27日 - 美国股市三大股指周三均收涨逾1%,主要股指录得1月初来最大单日涨幅,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克仍坚定地支持美联储的刺激政策,且数据直指经济改善.

在国会委员会的第二日证词陈述中,贝南克再度为联储购债拉低利率,提振经济成长的措施辩解.企业支出计划和楼市数据优于预期也对股市有提振.

贝南克的讲话扶助股市从11月来最大跌势中反弹,令标普500指数重返1,500点之上,这是近期市场密切关注的技术支撑水准.道琼工业指数收在2007年来最高位,再度逼近历史高位.

在美国众议院金融服务委员会作证时,贝南克淡化了联储内部对宽松政策有分歧的迹象,称联储委员"绝对多数"是支持量化宽松政策的.

贝南克的讲话消除了市场对联储可能较预期提前结束量化宽松政策的担忧.上述忧虑令股市结束了七周连升.

道琼工业指数 收涨175.24点,或1.26%,至14,075.37点;标准普尔500指数 收高19.05点,或1.27%,至1,515.99点.Nasdaq指数 上扬32.61点,或1.04%,至3,162.26点.

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国1月成屋待完成销售指数较上月上升4.5%,至105.9,为2010年4月(为110.9)来最高,预估增长1.5%.

美国商务部周三公布,1月耐久财(耐用品)订单较前月下降5.2%(市场预估为下降4.4%).但企业支出计划指标-1月扣除运输的耐久财订单成长1.9%,为2011年12月以来最大成长幅度(预估为成长0.2%).

纽约证交所约74%的股票上扬,Nasdaq市场64%的个股收涨.

标普500指数本周迄今转跌为升,小幅上扬.该指数周一录得11月以来最大单日跌幅,因忧虑意大利大选以及美国自动减支举措的实施.如果美国议员不能就减支和加税达成协议,自动减支举措将于周五开始生效.

标普500指数今年已累计攀升6.3%,后出现回调,因担忧美联储政策以及意大利大选中无一个党派获得议会绝对多数席位,这引发市场担忧欧元区危机将会重现.

"尽管涨势保持完整,且有理由长期看涨,但也有一旦出现回调,不感到意外的理由,"James Investment Research Inc基金经理Tom Mangan表示,他管理着37亿美元的资产.

业绩方面,Priceline.com 急升2.6%,报695.91美元,之前,该公司报告的经调整后获利超过预期.TJX Cos Inc 跳涨2.5%,报44.75美元,该公司之前报告第四季业绩增长.

标普零售类股指数 攀升1.6%.

First Solar Inc 重挫14%,报27.04美元,因该公司未给出全年获利和营收预期,尽管也录得季度获利.

Groupon Inc 盘后暴跌21%,报4.70美元,之前该公司公布第四季业绩.

根据汤森路透数据,93%的标普500指数成份股企业已公布业绩,其中69.5%的企业获利超过预期,1994年以来的均值为62%,过去四个季度的均值为65%.

根据上述数据,标普500指数成份股企业第四季获利估计增长6.2%,高于本业绩期开始时增长1.9%的预估.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约62.3亿股,略低于年内迄今的日均值约64.8亿股.(完)