美国股市：受尾盘涨势带动收高，道指逼近历史收盘高位

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
正在与竞争对手艰难竞争的J.C. Penney 走势相反，股价跌5.4%至16.74美元。
投资者同样密切关注欧洲，意大利可能在数月后再次举行大选，此前中左联盟领导人博萨尼向五星运动领导人格利罗发出最后通牒，要求其支持新政府，否则就将再次举行大选。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦给市场带来一些支持，她称鉴于经济运行远低于完全潜能的程度，美联储积极的货币刺激措施是合理的。
Hess 股价升3.5%至68.84美元，此前公司表示将退出零售、能源营销、以及能源交易业务。Hess还将股息增加150%，并且宣布回购股份计划。
Ferro 股价激升30.8%，每股报6.80美元，此前A. Schulman 提出以5.63亿美元价格收购该公司，但Ferro拒绝了这个出价。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为60.1亿股，低于约64.8亿股的年内迄今为止日均值。
纽约证交所中约有53%的股票收高，Nasdaq中收在平盘上方的股票约占51%。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。