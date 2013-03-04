美国股市：受尾盘涨势带动收高，道指逼近历史收盘高位

正在与竞争对手艰难竞争的J.C. Penney 走势相反，股价跌5.4%至16.74美元。

投资者同样密切关注欧洲，意大利可能在数月后再次举行大选，此前中左联盟领导人博萨尼向五星运动领导人格利罗发出最后通牒，要求其支持新政府，否则就将再次举行大选。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦给市场带来一些支持，她称鉴于经济运行远低于完全潜能的程度，美联储积极的货币刺激措施是合理的。

Hess 股价升3.5%至68.84美元，此前公司表示将退出零售、能源营销、以及能源交易业务。Hess还将股息增加150%，并且宣布回购股份计划。

Ferro 股价激升30.8%，每股报6.80美元，此前A. Schulman 提出以5.63亿美元价格收购该公司，但Ferro拒绝了这个出价。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为60.1亿股，低于约64.8亿股的年内迄今为止日均值。

纽约证交所中约有53%的股票收高，Nasdaq中收在平盘上方的股票约占51%。(完)