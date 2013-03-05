美国股市：道指劲扬至纪录收盘高位，得益于经济改善迹象

汤森路透Datastream数据显示，道指蓝筹指数未来12个月的市盈率(本益比)为15.87，而2007年创高位时是16.99。标普500指数的市盈率则为13.5。

谷歌 继续上扬，日内收升2.1%，触及838.60美元的纪录高位。谷歌是标普500股指中价格最高的股票。

美国供应管理协会(ISM)--2月服务业指数加速成长，增速为一年多来最快。

市场摆脱了国会共和党人与白宫就自动削减政府支出一事陷入僵局的影响。包括欧洲政局动荡在内的近期其它利空事件都没有对市场造成太大痛苦，投资者每逢下跌就借机买入。

“尽管存在增税和支出减少的风险，但经济仍在成长和改善，”McDonald说，“虽然你永远不能排除修正的可能性，但我们认为无论是经济还是美联储都不会利空市场。”

周二触及纪录高位的道指成分股包括迪士尼(Walt Disney) 和3M(Minnesota Mining & Manufacturing) 。标普500指数的10个板块全部收高，科技板块涨幅居前。仅有两个成分股收低，可口可乐(Coca Cola) 和美国制药企业默克 。美国铝业(Alcoa) 则收平。

道琼工业指数 收高125.95点，或0.89%，至14,253.77点；标准普尔500指数 收高14.59点，或0.96%，至1,539.79点.Nasdaq指数 上扬42.10点，或1.32%，至 3,224.13点。

全球主要的手机芯片供应商高通(Qualcomm) 涨2%至67.97美元，此前公司将季度现金股息上调40%。BMC Software 升3.7%至42.32美元，美光(Micron Technology) 上扬3.9%，报8.73美元。

**谨慎乐观**

道指开市后不久即升穿14,198.10点的盘中纪录高位。道指曾于2007年10月触及该位，当时全球即将陷入金融危机。道指此前收盘高位创于2007年10月9日，为14,164.53点。

标普500股指也触及五年高位，约比纪录盘中高位1,576.09点低2.3%。

股市投资者一直乐见美国经济好转的迹象，但2013年股市持续扬升却仍未出现大幅修正的原因，主要是美联储的宽松货币政策及2008年12月以来接近于零的短期利率水平。

市场知道美联储终究会停止供应廉价资金，因此越来越多的投资者开始变得谨慎。虽然CBOE波动性指数 周二下跌3.8%，但仍远高于2月触及的低点。

“很明显经济还没准备好美联储退场，”O’Neil Securities纽约证交所场内交易部门总监Ken Polcari说。“没有人觉得我们会再遭遇一场像2007年之后那样的危机，但市场情绪很明显。虽然人们都在场内，但他们十分小心，并在寻找收益。”(完)