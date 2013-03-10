重温稿-美国股市：受强劲就业数据带动攀升，标普500指数10周内第九周上涨

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 道指创新高，标普500指数离纪录收盘高位仅差1%
* 美国2月非农就业岗位增幅远胜预期
* 金融股承压，高盛重挫
* 道指升0.5%，标普500指数升0.5%，Nasdaq指数升0.4%
路透纽约3月8日 - 美国股市周五收涨，本周连创纪录高位。道指今日再次触及收盘新高，因美国2月非农就业岗位增幅高于最乐观的预估。
标普500指数连升六日，目前离纪录收盘高位不到1%，本周为该指数10周内第九周收高，三大股指本周均录得今年首周以来最大周度升幅。
美国公布2月非农就业岗位增加23.6万，远超预期的16万，失业率降至7.7%，为2008年12月来最低。
“这比所有人预期的都要高很多，这肯定显示经济正在复苏。”Deutsche Bank Asset and Wealth Management美国股市部门总管Owen Fitzpatrick表示。
“但短期内，走势可能出现喘息，因升势已经很大。有这样的数据是非常有建设性的。”他表示。
今年迄今，道指升9.9%，标普500指数升8.8%，Nasdaq指数升约7.5%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布压力测试结果后，部分银行股大跌，限制了今日的涨幅。尽管测试结果一如预期基本良好，美联储表示最大的美国的银行有充足资本应对经济严重下滑，但投资人借机对银行股获利了结。
美国银行 跌1.6%，报12.07美元，高盛 大跌2.3%，报152.98美元，在标普500指数成份股中百分比跌幅居前。
美联储压力测试中一级资本比率最高的花旗 股价大涨3.7%，报46.68美元。
标普金融股指数 仅升0.3%，盘中触及52周高位，今年迄今攀升超过10%。
但投资人担心在今年稳步上涨后可能出现较大规模的回落。标普500指数上次修正要追溯到将近一年前，自4月高位至6月初的9.9%的跌势。
道琼工业指数 收高67.58点，或0.47%，至14,397.07点；标准普尔500指数 收高6.92点，或0.45%，至1,551.18点.Nasdaq指数 升12.28点，或0.38%，至3,244.37点。
稍早，道指攀升至14,413.17点的纪录新高。30家成份股中有九家创下年内高位，包括通用电气,强生 和雪佛龙 。
本周，道指和标普500指数均上升2.2%，Nasdaq指数上涨2.4%，这是三大股指自今年首周以来最佳周度表现。
纽约证交所和Nasdaq市场中都有约65%的股票收高。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62.7亿股，低于约64.5亿股的年内迄今为止日均值。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。