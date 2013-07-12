美国股市：受银行业绩带动收高，标普500指数本周表现为1月来最佳

* 道指和标普500指数收在纪录高位，受银行业绩提振

* 波音股价下挫，其一梦幻客机在伦敦机场起火

* 联合包裹下调盈利预估后走软

* 道指微升0.02%，标普500指数收高0.3%，Nasdaq指数升0.6%

路透纽约7月12日 - 美国股市周五小涨，因大型银行业绩强劲，但波音 一架梦幻客机在伦敦机场起火，拖累该股大跌，限制大盘升势。

道指和标普500指数周五均收在纪录收盘高位，尽管今日点数及百分比升幅都不大。Nasdaq指数则收在52周高位。

标普500指数录得1月来表现最好的一周，且为连续第三周上涨。

金融股今日领跑，标普500金融股指数 升0.8%。

“动能颇为强劲...应该要出现喘息或者某种形式的整固。”Schaeffer's Investment Research高级股市策略师Joe Bell表示。

5月底美联储主席贝南克讲话引发跌势，但在过去三周，标普500指数收复了近6%失地。贝南克等其他美联储官员近期称联储将维持宽松货币政策一段时间，市场得到宽慰。

“目前而言，看来过去的这一周官员的一些讲话令市场稳定下来。”Bell称，“我们有希望回到更关注财报的状态。”业绩期可能在未来几周受到关注，他补充道。

美国最大的抵押贷款银行-富国 跳升1.8%，报42.63美元，此前该行公布的季度业绩胜预期。

花旗集团 收高1.5%，报50.81美元，美国银行 攀升2%，报13.78美元，在道指和标普500指数成份股中都算交投活跃的个股。

按资产计美国最大银行-摩根大通 公布季度盈利跳升31%，但该股收低0.3%，报54.97美元，回吐稍早超过1%的升幅。该股在盘中多数时间上涨。

道琼工业指数 收涨3.38点，或0.02%，至15,464.30点；标准普尔500指数 上升5.17点，或0.31%，至1,680.19点.Nasdaq指数 上扬21.78点，或0.61%，至3,600.08点。

本周，道指大涨2.2%，标普500指数升3%，Nasdaq指数劲扬3.5%。

波音为今日跌幅最大的道指成份股，该股收挫4.7%，报101.87美元，今日埃塞俄比亚航空一架波音梦幻客机在伦敦希思罗机场起火。

梦幻客机部件供应商个股也下挫，霍尼韦尔 跌0.2%，报82.37美元，Spirit Aerosystems 大跌2.3%，报22.61美元。

全球最大包裹快递公司-联合包裹 在标普500指数成份股中跌幅居前，重挫5.8%，报86.12美元，此前该公司表示第二季盈利可能不及预期。其同业联邦快递 下滑2%，报102.29美元。

根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长2.8%，营收预估增长1.5%。

经济数据方面，汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示，7月消费者信心指数初值为83.9(路透调查预估为85.0)，6月终值为84.1。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,488和1,478，Nasdaq市场比例约14:11。(完)