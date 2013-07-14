重温稿-美国股市：受银行业绩带动收高，标普500指数本周表现为1月来最佳

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 道指和标普500指数收在纪录高位，受银行业绩提振
* 波音股价下挫，其一梦幻客机在伦敦机场起火
* 联合包裹下调盈利预估后走软
* 道指微升0.02%，标普500指数收高0.3%，Nasdaq指数升0.6%
路透纽约7月12日 - 美国股市周五小涨，因大型银行业绩强劲，但波音 一架梦幻客机在伦敦机场起火，拖累该股大跌，限制大盘升势。
道指和标普500指数周五均收在纪录收盘高位，尽管今日点数及百分比升幅都不大。Nasdaq指数则收在52周高位。
标普500指数录得1月来表现最好的一周，且为连续第三周上涨。
金融股今日领跑，标普500金融股指数 升0.8%。
“动能颇为强劲...应该要出现喘息或者某种形式的整固。”Schaeffer's Investment Research高级股市策略师Joe Bell表示。
5月底美联储主席贝南克讲话引发跌势，但在过去三周，标普500指数收复了近6%失地。贝南克等其他美联储官员近期称联储将维持宽松货币政策一段时间，市场得到宽慰。
“目前而言，看来过去的这一周官员的一些讲话令市场稳定下来。”Bell称，“我们有希望回到更关注财报的状态。”业绩期可能在未来几周受到关注，他补充道。
美国最大的抵押贷款银行--富国 跳升1.8%，报42.63美元，此前该行公布的季度业绩胜预期。
花旗集团 收高1.5%，报50.81美元，美国银行 攀升2%，报13.78美元，在道指和标普500指数成份股中都算交投活跃的个股。
按资产计美国最大银行--摩根大通 公布季度盈利跳升31%，但该股收低0.3%，报54.97美元，回吐稍早超过1%的升幅。该股在盘中多数时间上涨。
道琼工业指数 收涨3.38点，或0.02%，至15,464.30点；标准普尔500指数 上升5.17点，或0.31%，至1,680.19点.Nasdaq指数 上扬21.78点，或0.61%，至3,600.08点。
本周，道指大涨2.2%，标普500指数升3%，Nasdaq指数劲扬3.5%。
波音为今日跌幅最大的道指成份股，该股收挫4.7%，报101.87美元，今日埃塞俄比亚航空一架波音梦幻客机在伦敦希思罗机场起火。
梦幻客机部件供应商个股也下挫，霍尼韦尔 跌0.2%，报82.37美元，Spirit Aerosystems 大跌2.3%，报22.61美元。
全球最大包裹快递公司--联合包裹 在标普500指数成份股中跌幅居前，重挫5.8%，报86.12美元，此前该公司表示第二季盈利可能不及预期。其同业联邦快递 下滑2%，报102.29美元。
根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长2.8%，营收预估增长1.5%。
经济数据方面，汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示，7月消费者信心指数初值为83.9(路透调查预估为85.0)，6月终值为84.1。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,488和1,478，Nasdaq市场涨跌股家数比例约为14:11。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。