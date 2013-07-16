美国股市：标普500指数结束八日连涨收低，因可口可乐销售数据令人失望

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 道指和标普500指数昨日创下纪录收盘高位后市场回落
* 高盛获利翻倍，受助于债券交易
* 可口可乐盈利下滑，因经济疲弱及天气潮湿
* 雅虎盘后公布业绩，股价下滑
* 道指收低0.2%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数跌0.3%
路透纽约7月16日 - 美国股市周二缩量走低，标普500指数结束八日连涨，因可口可乐公布的销售数据令人失望。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)贝南克周三发表国会证词前，投资者情绪转趋谨慎。
在周一道琼工业指数和标普500指数连续第三个交易日刷新纪录收盘高位后，今日市场出现回落。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场今日成交量仅约55亿股，低于今年日成交均值64亿股，但高于周一的49.1亿股，这是今年所有正常交易日中最低。
标普500指数的10大板块中有八个下滑，原材料股跌幅居前。
全球最大的软饮生产商可口可乐 对标普500指数的点数跌幅拖累最大，此前该公司公布第二季销售不及预期，因经济疲弱及天气异常寒冷潮湿。该股也是道指跌幅最大的成份股，跌1.9%，报40.23美元。
“我认为你将看到许多公司的盈利勉勉强强达到预期，而营收降低，我认为这是经济问题造成的，”HighTower Advisors董事总经理Brian Amidei表示。
投资人急切的想听到美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克周三在美国众议院金融服务委员会的证词陈述。投资人将仔细分析他的讲话，以寻找美联储何时可能开始缩减刺激措施的迹象。
贝南克在5月底有关美联储可能缩减购债的讲话引发市场遭遇短暂抛售，打断了股市今年的升势。但标普500指数今年迄今仍大涨了17.5%。
道琼工业指数 收跌32.41点，或0.21%，至15,451.85点；标准普尔500指数 收挫6.24点，或0.37%，至1,676.26点.Nasdaq指数 回落8.99点，或0.25%，至3,598.50点。
今日美国公布的经济数据显示，美国消费者物价指数在6月反弹。6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%(预估为上涨0.3%)，为2月来最大升幅，5月为小涨0.1%，不过6月升幅中汽油价格因素占了约三分之二。
另一数据显示，7月美国建筑商信心增至七年半最高。
尽管高盛 公布的盈利强劲，但金融股今日在开局跑赢的情况下仍收低，标普金融股指数 跌0.4%。
高盛公布第二季获利翻番，大幅超过华尔街预估，因该行通过自身资金投资和承销业务获得更多营收。但该股收低1.7%，报160.24美元，因投资人担心这么好的业绩可能难以重演。
其他财报方面，强生 公布第二季盈利高于预期，该股收平，报90.40美元。
根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长3%，营收预估增长1.5%。
盘后，雅虎 公布业绩后股价下挫2.7%，报26.15美元，该股在常规交易时段跌1.7%，报26.88美元。
纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为1:2，Nasdaq市场比例约11:14。(完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市