美国股市：标普500指数结束八日连涨收低，因可口可乐销售数据令人失望

* 道指和标普500指数昨日创下纪录收盘高位后市场回落

* 高盛获利翻倍，受助于债券交易

* 可口可乐盈利下滑，因经济疲弱及天气潮湿

* 雅虎盘后公布业绩，股价下滑

* 道指收低0.2%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约7月16日 - 美国股市周二缩量走低，标普500指数结束八日连涨，因可口可乐公布的销售数据令人失望。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)贝南克周三发表国会证词前，投资者情绪转趋谨慎。

在周一道琼工业指数和标普500指数连续第三个交易日刷新纪录收盘高位后，今日市场出现回落。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场今日成交量仅约55亿股，低于今年日成交均值64亿股，但高于周一的49.1亿股，这是今年所有正常交易日中最低。

标普500指数的10大板块中有八个下滑，原材料股跌幅居前。

全球最大的软饮生产商可口可乐 对标普500指数的点数跌幅拖累最大，此前该公司公布第二季销售不及预期，因经济疲弱及天气异常寒冷潮湿。该股也是道指跌幅最大的成份股，跌1.9%，报40.23美元。

“我认为你将看到许多公司的盈利勉勉强强达到预期，而营收降低，我认为这是经济问题造成的，”HighTower Advisors董事总经理Brian Amidei表示。

投资人急切的想听到美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克周三在美国众议院金融服务委员会的证词陈述。投资人将仔细分析他的讲话，以寻找美联储何时可能开始缩减刺激措施的迹象。

贝南克在5月底有关美联储可能缩减购债的讲话引发市场遭遇短暂抛售，打断了股市今年的升势。但标普500指数今年迄今仍大涨了17.5%。

道琼工业指数 收跌32.41点，或0.21%，至15,451.85点；标准普尔500指数 收挫6.24点，或0.37%，至1,676.26点.Nasdaq指数 回落8.99点，或0.25%，至3,598.50点。

今日美国公布的经济数据显示，美国消费者物价指数在6月反弹。6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%(预估为上涨0.3%)，为2月来最大升幅，5月为小涨0.1%，不过6月升幅中汽油价格因素占了约三分之二。

另一数据显示，7月美国建筑商信心增至七年半最高。

尽管高盛 公布的盈利强劲，但金融股今日在开局跑赢的情况下仍收低，标普金融股指数 跌0.4%。

高盛公布第二季获利翻番，大幅超过华尔街预估，因该行通过自身资金投资和承销业务获得更多营收。但该股收低1.7%，报160.24美元，因投资人担心这么好的业绩可能难以重演。

其他财报方面，强生 公布第二季盈利高于预期，该股收平，报90.40美元。

根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长3%，营收预估增长1.5%。

盘后，雅虎 公布业绩后股价下挫2.7%，报26.15美元，该股在常规交易时段跌1.7%，报26.88美元。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为1:2，Nasdaq市场比例约11:14。(完)