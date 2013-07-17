美国股市：上扬，之前贝南克称退出进程取决于经济数据

* 雅虎大涨10.3%，至2008年5月来最高

* 美国银行公布业绩后股价上扬

* 美国运通盘后公布业绩，股价扩大跌幅

* 道指收涨0.1%，标普500和Nasdaq指数上扬0.3%

路透纽约7月17日 - 美国股市周三小涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)贝南克表示，美联储缩减刺激措施的时间表尚未最终确定。

美国银行 和雅虎 在公布强于预期的业绩后上扬。两家公司均为对标普500指数提振最大的个股之一。

三大股指在周二收跌后反弹，昨日的跌势使标普500指数八日连涨之势暂告一段。

贝南克周三在众议院金融服务委员会作证时表示，美联储仍预计将在今年稍后开始缩减购债规模，但他表示，退出计划的时间表取决于经济前景。他周四将在参议院金融委员会作证。

“他对美联储下一步政策走向的阐述仍十分含糊，我认为他是有意为之。目的是将政策调整对市场造成的影响降到最低，”Federated Investors的资产组合经理Lawrence Creatura表示。

贝南克5月22日的讲话导致标普500指数在6月下跌了近6%。但之后贝南克和美联储其他官员的讲话缓解了市场不安，使股市收复了6月的失地。标普500指数距离5月22日触及的盘中历史高位1,687.18点仅差几个点。年内迄今，该指数上扬17.9%。

雅虎飙升10.3%，收报29.66美元，为2008年5月以来最高位。尽管雅虎的业绩乏善可陈，但有关该公司在中国高速成长的电子商务公司阿里巴巴 持股，以及该公司产品开发努力的消息推高股价。雅虎盘中触及29.73美元的高位。

道琼工业指数 收高18.67点，或0.12%，至15,470.52点；标准普尔500指数 收高4.65点，或0.28%，至1,680.91点.Nasdaq指数 上扬11.50点，或0.32%，至3,610.00点。

在公布业绩后，美国银行 股价急升2.8%，报14.31美元。纽约梅陇银行 上扬1.9%，报30.92美元，两只股票均领涨金融股。

杜邦 跳升5.3%，报57.25美元，之前Trian Fund Management的Nelson Peltz表示，持有该公司的“大额”股权。杜邦为涨幅最大的道指成份股。

下跌股方面，美国运通 收跌1.9%，报76.80美元，之前欧盟执委会表示，将限制银行收取的借记卡和信用卡交易处理费。该股盘后公布业绩，股价续跌0.9%，报76.10美元。在常规交易时段，美国运通是百分比跌幅最大的道指成份股。

今日的部分利好基调来自于美联储褐皮书。褐皮书称，6月至7月初，美国经济继续以温和至适度的步伐成长，多数地区的制造业扩张。 纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为57亿股，低于年内迄今日成交均值约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股之比约为2:1，Nasdaq市场则为3:2。(完)