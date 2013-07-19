美国股市：科技科跌势拖累Nasdaq和道指走低，标普500指数小涨

* 微软和谷歌劲挫，因业绩不及预期

* 标普500指数连续第二日收在纪录高位

* 通用电气在公布超预期业绩后跳涨

* 道指和标普500指数连涨第四周

* 道指回落0.03%，标普500指数上扬0.2%，Nasdaq指数收跌0.7%

路透纽约7月19日 - 美国股市Nasdaq指数周五下跌，因微软和谷歌业绩令人失望拖累科技股走低，但标普500指数小升，刷新纪录高位。

通用电气 和油田服务公司斯伦贝谢 业绩强于预期，扶助标普500指数抵销了科技股下跌造成的拖累，本周连涨第四周。

本周，道指升0.5%，标普500指数涨0.7%，Nasdaq指数下跌0.3%。标普标500指数年内迄今累计上扬18.6%。

主要科技公司业绩令人失望，促使投资者在周四上扬后锁定获利。向好的公司业绩，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克安抚市场的讲话推动道指和标普500指数周四触及纪录收盘高位。

微软 对三大股指的拖累最大，其中Nasdaq指数跌幅最大。谷歌 表现也重压标普500和Nasdaq指数。这两家公司公布的获利均不及分析师预期。

“看起来，科技行业可能是唯一一个公司还未充分调降业绩预期的领域，”North Star Investment Management Corp的首席投资长Eric Kuby表示。

“我认为，诸如微软和谷歌这样的个股，目前本益比处于一个相当高的水平，投资者的确希望听到一些正面的消息。”

周五，微软暴跌11.4%，报31.40美元。谷歌收跌1.5%，报896.59美元。标普科技股指数 领跌，跌幅为2%。

道琼工业指数 收低4.80点，或0.03%，至15,543.74点；标准普尔500指数 收高2.72点，或0.16%，至1,692.09点；Nasdaq指数 下跌23.66点，或0.66%，至3,587.61点。

分析师对企业盈利的预期已大幅下降，投资人认为企业公布的业绩应该能轻易胜过大部份目标。

根据汤森路透数据，在迄今公布业绩的104家标普500指数成份股企业中，有65.4%的盈利高于分析师预估，而51%的营收超过预估。

分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长2.9%，营收预估增长1.1%。

科技股方面，芯片制造商超微半导体(AMD) 暴跌13.1%，报4.03美元，此前公司称，尽管预计第三季营收增长将强于预期，但毛利将下降。

其他企业公布令人鼓舞的业绩，扶助抵销科技股下跌的影响。通用电气大涨4.6%，报24.72美元，斯伦贝谢急升5.4%，报82.74美元。

惠而浦 攀升8%，报128.91美元，此前公司上调全年财测。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为59亿股，低于本年迄今日成交均值约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为15：14，Nasdaq市场则约为11：12。(完)