美国股市：标普500指数结束涨势收低，但联合技术提振道指上涨

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
* 联合技术股价触及纪录高位，且提振道指收高
* 科技股拖累标普500指数及Nasdaq指数
* 苹果公布业绩后，股价在盘后交易中劲涨
* 道指升0.1%，标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数下滑0.6%
路透纽约7月23日 - 美国股市标普500指数周二结束四天连涨收跌，从上日收在纪录高位回落，而联合技术公布良好业绩提振道指小幅收涨。
整体公司业绩表现平平，令大盘受到抑制。
科技股拖累标普500指数和Nasdaq指数。苹果 在常规交易时段收低1.7%，报418.99美元，公司在收盘后公布业绩。
苹果公布会计年度第三季营收为353亿美元，略优于预期，受助于旗舰产品iPhone销售强劲。苹果在盘后交易中急升5.1%，
在常规交易时段，标普信息技术指数 下滑0.5%，成为标普500指数10大行业类股中表现最差的板块。标普500指数10大类股中有六种收低。
联合技术(United Technologies) 公布强于预期的业绩，推升公司股价至105.63美元，创下纪录日内高位。该股收涨3%，报105.12美元，且带动道指上扬，公司上调了其2013年获利预估区间的低端。
生物科技股也拉低标普500指数及Nasdaq指数。标普生物科技分类指数 在触及纪录高位后收低2.3%。
股指整日在狭窄区间内交投，标普500指数波动幅度从纪录日内高位1,698.78至日内低位1,691.13只有7.65点。道指波动幅度从开盘后不久触及的纪录日内高位15,604.22至日内低位15,544.06点仅为60.16点。
“市场没有理据从高位回落，但也没有充分因素将股指大幅推向任何一个方向，”Lazard Capital Markets董事总经理Art Hogan说。
“没有一家公司的消息可推动股市走向。”
周二标普500指数下跌，仅为过去14日内第二日走低。标普500指数在本年迄今累计上涨18.7%。
道琼工业指数 收高22.19点，或0.14%，至15,567.74点；标准普尔500指数 收跌3.14点，或0.19%，至1,692.39点；Nasdaq指数 下跌21.11点，或0.59%，至3,579.27点。
保险商The Travelers Cos Inc 下挫3.8%，报82.21美元，此前公司称将裁员及降低汽车保险费，投资人将此视为收费涨得过高及市场竞争不断上升的迹象。这家行业龙头公司是道指成份股，也是首家公布业绩的大型保险公司。
在迄今已公布业绩的130家标普500指数成份股企业中，63.8%的获利超过分析师预期，但51.5%的公司公布的营收不及预期。在过去四季中，67%的公司的获利超过预期。
电影及电视流媒体服务公司Netflix Inc 股价急跌4.5%，报250.26美元，上日公司公布第二季新订户增长。不过，新客户增幅不足以取悦投资人。
其他的科技股，思科 称将以约27亿美元买入软件制造商Sourcefire Inc ，以扩大其网络安全服务。Sourcefire暴涨27.8%，报75.49美元。思科跌0.6%，报25.56美元。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为56亿股，低于日成交均值。
纽约证交所上涨股和下跌股比为17：13，Nasdaq市场则约为12：13。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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