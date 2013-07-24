美国股市: 道指和标普500指数下跌，苹果力保Nasdaq指数小升

* 苹果股价劲扬5.1%，扶助Nasdaq指数小升

* 卡特彼勒和美国电话电报公司拖累道指表现

* 波音股价盘中触及纪录高位，尾盘收低

* Facebook和百度公布业绩后，股价盘后劲扬

* 道指跌0.2%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数小升0.01%

路透纽约7月24日 - 美国股市周三多数收低，因公用事业和商品股走低，盖过了苹果强劲业绩引发的科技股涨势。

道指在周二收在纪录最高收位后，周三小幅收低。卡特彼勒 和美国电话电报公司(AT&T) 公布疲弱的业绩，拖累道指表现。周三美国公司公布的业绩好坏不一，绩优股波音 的业绩好于预期，但尾盘收跌。

标普500指数录得一个月来首次连续第二日收低。周二标普500指数小幅收跌，盘中创下纪录日内高位1,698.78点。

由科技股带动的Nasdaq指数仅小涨，升幅不够1点，尽管苹果 跳涨5.1%。

OakBrook Investments LLC联席首席投资长Peter Jankovskis说，投资人处于“观望”阶段，因公司业绩陆续公布。

“公司业绩在本月上半月提振了股市，但现在难以维持这动能，”他说，“我认为公司业绩对股市的提振效果已出现过了。”

Facebook Inc 在盘后交易中暴涨20.1%，此前公司公布第二季营收上升53%。在业绩公布前，Facebook在常规交易时段收涨1.5%，报26.51美元。

百度 在盘后交易中飙升12.2%，此前百度公布第二季营收为12.3亿美元，略好于预期。在业绩公布前，在美国上市的百度在常规交易时段收升3.2%，报113.37美元。

在周三常规交易时段，各个板块全线走低，标普500指数10大行业类股中九种下跌。公用事业指数 表现最差，下跌1.6%，而材料股和能源股各下跌约1%。

道琼工业指数 收跌25.50点，或0.16%，至15,542.24点，上日收在纪录最高收位15,567.74点。标准普尔500指数 收挫6.45点，或0.38%，至1,685.94点。

但Nasdaq指数 小涨0.33点，或0.01%，至3,579.60点。

分析师称股市稍作喘息，因为投资人在股市过去一个月大幅上涨后获利了结。标普500指数从6底迄今累计攀升最多7.8%，且一路以来屡次创下纪录最高收位。

科技业风向标苹果劲涨5.1%，报440.51美元，扶助Nasdaq指数收高，且支撑标普500指数的科技股。上日苹果公布的获利及营收高于分析师预期。标普科技类指数 升0.86%，收报506.92，稍早攀升最多1.4%。

另一方面，卡特彼勒和美国电话电报公司(AT&T)业绩令投资人失望。卡特彼勒股价大跌2.4%，报83.44美元。美国电话电报公司下跌1.2%，报35.40美元。

也是道指成份股的波音公布良好的第二季业绩，但股价收低0.8%，报106.95美元，盘中创下纪录高位109.48美元。

芯片制造商Broadcom 股价急跌15.1%，报27.01美元，上日公司公布的第三季营收预估低于市场预期。至少四家券商下调Broadcom评级及大约10家券商下调Broadcom股票目标价。

在迄今已公布业绩的169家标普500指数成份股企业中，65.7%的获利超过分析师预期，53.3%的公司公布的营收优于预期。在过去四季中，67%的公司的获利超过预期。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62亿股，略低于日成交均值的大约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比为1：3，Nasdaq市场则约为2：3。(完)