美国股市: Facebook暴涨力推Nasdaq指数，但其他业绩限制道指和标普指数

* 卡特彼勒连跌两日，对道指拖累最大

* Facebook创下最大单日百分比涨幅，提振Nasdaq指数

* 亚马逊盘后公布业绩后重挫

* 美国上周初请失业金人数小幅增加

* 道指升0.1%，标普500指数小涨0.3%，Nasdaq指数升0.7%

路透纽约7月25日 - 美国股市Nasdaq指数周四攀升，因Facebook公布业绩后，股价创下最大单日百分比涨幅，但其他公司的业绩好坏不一限制道指和标普500指数仅微幅上扬。

Facebook Inc 暴涨31.6%，至日高34.88美元，昨日该公司公布移动广告营收大幅增加。该股收涨29.6%，报34.36美元，为交投最活跃的Nasdaq指数成份股。

景气类股业绩令人失望，限制了道指和标普500指数升幅。

卡特彼勒 对道指的拖累最大，该股连跌第二日，收低1.6%，报82.14美元，周三该公司下调今年盈利预估后，股价开始走软。

通用汽车 和陶氏化学 公布的盈利优于预期，但不足以扶助标普500指数大涨。通用汽车收低0.2%，报37.08美元，盘中触及两年高位37.70美元。陶氏化学升1.8%，报34.99美元。

不过，美股仍勉力小涨，标普500指数的10大类股中有九种收高。原材料和公用事业类股表现最佳，一扫周三的颓势。

“市场趋势向上，除非有坏消息涌入。因此没有消息就是好消息。”Cetera Financial Group市场策略师Brian Gendreau表示。

“业绩没有真正令人意外。企业强劲，业绩仍颇为强劲。”

今日收盘后不久，星巴克 发布第三季业绩，该股盘后急升6.8%，常规交易时段，该股升2.3%，报68.17美元。

全球最大网络零售商亚马逊 周四报告第二季录得净亏损，并发布谨慎的第三季财测，拖累股价盘后下挫2.3%，常规交易时段，该股升1.5%，报303.40美元。

道琼工业指数 收涨13.37点，或0.09%，至15,555.61点；标准普尔500指数 收升4.31点，或0.26%，至1,690.25点；Nasdaq指数 上涨25.59点，或0.71%，至3,605.19点。

今年美股主要股指稳步上涨，标普500指数迄今升幅达到18.5%，并屡创纪录收盘高位。7月份，该指数升5.2%。

在迄今已公布业绩的47%标普500指数成份股企业中，约68%的获利好于分析师预期，高于63%的历史均值，约56%的公司公布的营收优于预期，低于历史均值。

TripAdvisor Inc 暴涨16.3%，报71.10美元，昨日该公司公布季度获利和营收跳升，该股为标普500指数中涨幅第二大的成份股。

天然气加工商Oneok Inc 是标普500指数中涨幅最大的成份股，该股飙升25.5%，报53.77美元，此前该公司宣布将分拆天然气分销业务独立上市。

下跌股中，Pulte Group 和D.R. Horton 公布了业绩后地产股下挫，拖累标普500指数表现。Pulte Group重挫10.3%，报16.55美元，D.R. Horton大跌8.6%，报19.38美元。地产股指数 下滑2.5%。

经济数据方面，美国上周初请失业金人数增至34.3万，之前一周为33.4万，分析师预估为34万。

美国6月耐久财订单增加4.2%，远高于预估的1.3%。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为64亿股，同今年日成交均值相若。

纽约证交所上涨股和下跌股比为17:13，Nasdaq市场则约为2：1。(完)