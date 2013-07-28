重温稿-美国股市: 尾盘收复失地小幅收高，因投资人对联储将保持宽松政策乐观

* 标普500指数势将录得2011年10月来表现最佳的一个月

* Expedia公布业绩后股价暴跌超过25%

* 亚马逊股价触及52周高位

* 道指收高0.02%，标普500指数升0.1%，Nasdaq指数升0.2%

路透纽约7月26日 - 美国股市周五尾盘收复失地，终场小幅收高，因投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能将维持宽松货币政策更长一段时间感到乐观。

本月仅剩三个交易日，标普500指数势将录得2011年10月来表现最好的一个月。Nasdaq指数7月升势也将是一年半最佳。

今日盘中多数时间，美股下滑，但在收盘前不久反弹，三大股指均收在平盘上方。盘中，道指一度下挫达150.45点。

“我对股市收高感到意外，但投资人对市场有些乐观。”Cincinnati-based Bahl & Gaynor Inc基金经理人Matt McCormick表示。

“早间的坏消息被市场消化和处理掉了。业绩没有投资人预想的那么差，且目前政治问题没有受到关注。这随时可能改变，不过还是尽可能的享受夏季升势吧。”

标普500指数10大类股中有五种收高，保健股领涨。

道琼工业指数 收涨3.22点，或0.02%，至15,558.83点；标准普尔500指数 收升1.4点，或0.08%，至1,691.65点；Nasdaq指数 上涨7.98点，或0.22%，至3,613.16点。

保诚金融集团市场策略师Quincy Krosby表示，消息称美国总统奥巴马尚未决定谁将接任美联储主席，且投资人对美联储将维持宽松货币政策乐观，因此美股开始扭转走势。

“至少从今天的表现看，市场预计美联储的政策决定不会有意外，即便有，也可能是对通胀略微更温和。”她表示。

对贝南克继任人的臆测可能在市场造成了一些不安，投资人想知道下一任美联储主席的政策会有什么不同。声明的时机也很巧妙，正值美联储要考虑何时开始缩减购债。

前美国财长萨默斯可能继任，而不是目前美联储副主席叶伦的前景令投资人担心。市场认为在贝南克任期结束后，叶伦若继任过渡会更平稳，而萨默斯被认为是对美联储刺激措施的有效性更挑剔。

投资人将仔细研读美联储下周三发布的货币政策声明，以寻找缩减量化宽松政策时机的进一步线索。

本周，标普500指数几乎持平，微跌0.03%，为五周内首周没有斩获。但7月迄今，该指数大涨5.3%，将是2011年10月表现最好的一个月。

本周，道指升0.1%，延续连升势头，7月迄今升幅达4.4%。

Nasdaq指数7月迄今劲扬6.2%，将是一年半最大月度升幅，本周该指数上涨0.7%。

线上旅行社Expedia 暴跌27.4%，报47.20美元，昨日该公司公布的季度盈利不及市场预期。

星巴克 对标普500指数提振作用最大，该公司公布的季度盈利增幅大于预期，该股收高7.6%，报73.36美元。

财报季过半，已公布业绩的标普500指数成份股企业中67.6%的优于预期，符合过去四季67%的均值。

约56%的营收优于预期，高于过去四季48%的均值，但低于历史均值。

亚马逊 尽管获利和营收预估令人失望，但该股收高2.8%，报312.01美元，从日低295.55美元反弹。盘中稍早，亚马逊股价触及52周高位313.62美元。

下周除了美联储货币政策声明外，还有大量经济数据要公布，包括第二季国内生产总值(GDP)以及7月的非农就业报告。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54亿股，今年日成交均值为约64亿股，本周成交都相对清淡。

纽约证交所上涨股和下跌股比为7:8，Nasdaq市场则约为3:5。(完)