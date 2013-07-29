美国股市：下跌，投资人将焦点放在美联储政策会议

* 本周美联储可能提供退出计划的线索，且就业数据将出炉

* 药商Perrigo将买入Elan，Publicis和Omnicom合并

* 美国6月成屋待完成销售下跌，因抵押贷款利率上升

* 道指跌0.2%，标普500指数及Nasdaq指数下滑0.4%

路透纽约7月29日 - 美国股市周一下跌，因投资人采取谨慎态度，静待本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。美联储可能在声明中暗示何时开始缩减刺激计划。

能源股和金融股领跌股市，标普能源指数 及标普金融指数 均下跌0.8%。Southwestern Energy 下滑3%，报38.14美元，Noble Energy 急跌2.1%，报62.07美元，因天然气价格下跌。

多家企业合并的消息扶助限制股市跌幅，加之卡特彼勒 的10亿美元股票回购计划带动公司股价上涨1.1%，报83.03美元，为道指提供最大的支持。

但周三美联储发布政策声明前，使投资人对买入持谨慎态度。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在举行为期两天会议后在周三发表政策声明，投资人将密切审视声明内容，以寻找美联储何时可能开始缩减刺激计划的迹象。

本周经济数据还包括7月非农就业报告，这是市场另一重大事件。

“很大程度是取决于美联储决策者将如何解读经济数据，以及他们在就业报告公布前发布怎样的讲话。我们正在寻找美联储是否在9月开始缩减刺激计划的线索，”BB&T Wealth Management副总裁Bucky Hellwig说。

道琼工业指数 收跌36.86点，或0.24%，至15,521.97点；标准普尔500指数 收低6.32点，或0.37%，至1,685.33点；Nasdaq指数 下跌14.02点，或0.39%，至3,599.14点。

根据7月22日路透对分析师的调查显示，美联储最有可能在9月开始放慢每月850亿美元购债进度。

部份投资人担忧就业岗位大幅增加可能足以推动经济提速，促使美联储提早结束购债计划。该计划在今年大部份时间扶助股市上涨。

但分析师表示，经济转强的迹象对股市长期走势帮助更大。标普500指数从年初迄今累计上涨18.2%。

周一数据不是很好。美国6月成屋待完成销售从5月触及的六年高位回落，因抵押贷款利率开始攀升，令房屋销售下降。

企业并购活动为股市提供支持，因企业交易显示大型投资人看到市场的价值。

“对我来说，一年这个时候有企业并购是很有意思的，因为通常一年这个时候市场相当淡静，”Palisade Capital Management的首席投资长Dan Veru说。

“目前企业并购消息可能预示秋季企业活动将很活跃。”

美国制药商Perrigo 同意以86亿美元买入爱尔兰药商Elan 。在美国上市的Elan 上涨3.5%，报15.46美元。Perrigo是百分比跌幅最大的标普500指数成份股，重挫6.7%，报125.17美元。

美国百货店Lord & Taylor及加拿大百货店The Bay的运营商Hudson's Bay Co 表示，将以每股16美元买入每股Saks Inc 股票。奢侈品零售商Saks股价急涨4.2%，报15.95美元。

广告类股跳涨，此前Publicis 和Omnicom 表示两家公司将合并。

Omnicom股价跌0.6%，报64.75美元，规模较小的同业Interpublic Group 上涨4.7%，报16.61美元。

在日内大幅攀升的个股中，全球第二大氮肥制造商CF Industries Holdings Inc 跳涨11.8%，报202.30美元，此前维权对冲基金Third Point LLC称买入CF Industries股票。

财报季过半，已公布业绩的标普500指数成份股企业中，67.2%的公司业绩优于预期，符合过去四季均值67%。大约56%的企业营收优于预估，高于过去四季均值的48%，但低于历史平均水平。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为52亿股，远低于今年日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为1比2.3，Nasdaq市场则约为1比2。(完)