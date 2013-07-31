美国股市：标普500指数收平，美联储对缩减购债三缄其口

* 美联储声明没有暗示缩减刺激措施

* Facebook一度升穿招股价38美元后回落

* 道指跌0.1%，标普500指数微跌0.01%，Nasdaq指数收高0.3%

路透纽约7月31日 - 美国股市标普500指数周三在震荡交投中几收平盘，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明未暗示在短期内缩减购债步伐。

标普500指数收盘前回吐今日多数升幅，本月上升5%，录得1月来表现最好的一个月。

美联储发布的政策声明中称，经济继续复苏，但仍需要支持，联储未暗示将在短期内开始缩减购债规模。联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。

在美联储发布声明后，多数类股延续升势，由标普非必需消费品、能源股等景气类股领涨。标普非必需消费品指数 收高0.5%。

同时公用事业等派息类股下滑，标普公用事业股指数 跌0.7%。

“美联储继续试图通过声明来压制对在时机不成熟时缩减购债的担忧。事实上，声明基调甚至让人感觉存在通胀下降的风险，”LPL Financial投资长Burt White表示。

许多投资人将标普500指数今年迄今大涨18.2%主要归功于美联储的刺激措施。美联储主席贝南克在5月底表示，一旦经济改善，联储计划缩减刺激措施后，引发市场大幅震荡。

尾盘，零售商J.C. Penney 急跌10.2%，报14.60美元，此前纽约邮报报道，商业银行CIT Group 停止向规模较小的J.C. Penney供货商提供短期贷款。J.C. Penney是百分比跌幅最大的标普500指数成份股。

道琼工业指数 收低21.05点，或0.14%，报15,499.54点，标准普尔500指数 小跌0.23点，或0.01%，至1,685.73点；Nasdaq指数 上涨9.90点，或0.27%，至3,626.37点。

道指盘中创下纪录高位15,634.32点，Nasdaq指数触及2000年底来最高的3,649.35点。

三大股指7月都录得不错的涨幅，道指上涨4%，标普500指数上扬5%，NASDAQ指数攀升6.6%。

标普500指数盘中一度升至距离关键阻力位1,700点差不到2点的水平。该指数一直试图突破该关口，在过去10个交易日中都在离1,700点差10点的区间交投。突破该水准可能预示股市有进一步上涨的空间。

周三，信用卡公司跌幅居前，Visa 大跌7.5%，报177.01美元，对标普500指数的拖累最大，道指成份股美国运通 跌1.9%，报73.77美元。

Facebook Inc 股价终于重返招股价38美元之上，为2012年5月上市来首见，该股盘中一度升至38.31美元，收报36.80美元，跌2.2%。

有线电视提供商Comcast Corp 公布的季度获利增加，该股A股大涨5.6%，报45.08美元，给予标普500指数最大提振。(完)