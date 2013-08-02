美国股市：道指和标普500指数连续第二日收在纪录高位，尽管就业数据欠佳

* 美国失业率回落，但就业岗位增幅令人失望

* LinkedIn和AIG在公布业绩后上扬

* 戴尔特别委员会和收购财团宣布达成协议，股价上扬

* 道指和标普500指数上涨0.2%，Nasdaq指数攀升0.4%

路透纽约8月2日 - 美国股市周五小升，道指和标普500指数连续第二天收在纪录高位，尽管数据显示7月失业率下降但就业岗位增长放缓。

标普500指数10大类股中有三类收涨，非必需消费类股领涨 ，涨幅为0.7%。

美国7月就业报告显示，非农就业岗位增加16.2万个，不及预期，但失业率降至7.4%，为2008年12月以来最低。就业数据喜忧参半可能导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)在决定缩减刺激规模时慎之又慎。

本周稍早公布了一系列强于预期的数据，且市场乐观认为，今年下半年经济成长强劲。

“很显然，就业岗位增幅不及预期令市场意外，”North Star Investment Management Corp的首席投资长Eric Kuby表示。

“但就业市场状况已有所改善的观念已经确立，因此今日的数据对市场造成的影响可能不及之前那么大，”Kuby说。

美国第二大石油公司雪佛龙(Chevron) 是对标普500指数和道指拖累最大的个股之一。该股下跌1.2%，报124.95美元，因其季度获利猛跌26%，远逊预期。

道琼工业指数 收高30.34点，或0.19%，至15,658.36点；标准普尔500指数 收高2.80点，或0.16%，至1,709.67点；Nasdaq指数 上扬13.84点，或0.38%，至3,689.59点。

本周，道指升0.6%，标普500指数涨1.1%，Nasdaq指数攀升2.1%。

市场尾盘反弹，盘中多数时间持平，道指和标普500指数也触及日内纪录高位。

“交易商不愿在周末前做空可能起到了一定的推动作用，”D.A. Davidson & Co的首席市场策略师Fred Dickson表示。

第二季企业业绩多数超过预期。汤森路透提供的数据显示，在已公布业绩的391家标普500指数成份股企业中，67.8%的获利优于分析师预期，与过去四季的均值一致。约55%的企业营收超过预期，高于过去四季的均值，但低于历史均值。

LinkedIn 股价急升10.6%，报235.58美元，多家券商上调该股目标价，因该公司周四公布的业绩胜预期。

戴尔电脑 特别委员会和一个由公司创始人兼首席执行长迈克尔·戴尔牵头的财团宣布达成协议，使该财团以246亿美元全面收购该公司的交易最终达成的可能性大大增加。戴尔股价劲扬5.6%，报13.68美元。

今日下跌的个股中，Time Warner Cable 收跌0.5%，报117.10美元，之前有消息称，Cox Communications Inc就合并事宜与有线电视供应商、对手Charter Communications Inc 进行磋商。 Charter股价上扬4.7%，报134美元。 纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为56.8亿股，低于年内迄今日成交均值约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为15:14，Nasdaq市场则为约11:13。(完)