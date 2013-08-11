重温稿-美国股市：收跌且录得6月来表现最差的一周，因不确定美联储行动的时间

* 道指结束六周连涨

* JC Penney是百分比跌幅最大的标普500指数成份股

* Priceline股价迫近1,000美元，受业绩带动

* 道指跌0.5%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约8月9日 - 美国股市周五下滑，本周录得6月来最大单周跌幅，因投资人还在揣摩美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激措施。

标普500指数10大类股全数收低。

J.C. Penney Co. 劲跌5.8%，报12.87美元，成为百分比跌幅最大的标普500指数成份股。J.C. Penney最大股东Bill Ackman敦促公司董事会替换董事长。

达拉斯联储总裁费希尔周四稍晚重申，如果美国经济持续改善，美联储可能将在9月开始缩减购债计划。

汤森路透旗下Lipper的数据周四显示，美联储行动的时间尚不清楚，给予投资人理由在截至8月7日的最新一周从持有美国公债的基金中撤走32.7亿美元的资金，撤资规模创下纪录水平。

“人们开始憧憬美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议结果，以及美联储开始期待已久的撤出刺激政策的前景，”RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon说。

道琼工业指数 收低72.81点，或0.47%，至15,425.51点；标准普尔500指数 收低6.06点，或0.36%，至1,691.42点。Nasdaq指数 下滑9.02点，或0.25%，至3,660.11点。

本周，美股录得6月中来最大单周跌幅。道指跌1.5%，结束六周连升，标普500指数跌1.1%，Nasdaq指数跌0.8%。

一周前，道指和标普500指数都收在纪录收盘高位。

尾盘股市延续跌势。美国总统奥巴马表示，将在秋季对美联储主席提名人作出决定。美联储主席贝南克预计将在第二任任期1月31日结束时卸任。

5月底，贝南克表示，一旦经济显露进一步改善，美联储会开始缩减刺激计划，这扰乱了市况。

尽管许多投资人担心如果没有美联储的帮助，经济成长可能会停滞，但股市还是受到一些强劲的企业业绩和令人鼓舞的海外经济数据提振。

今年迄今，标普500指数大涨18.6%。

中国国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。 数据显示，在长期乏善可陈的经济成长后，中国经济可能正在回稳。

美国公布数据显示，6月批发库存意外下滑0.2%，为连续第二个月下滑，预估为增长0.4%。

美国上市的黑莓 跳升5.7%，报9.76美元，此前路透援引熟悉情况的消息人士表示，该公司可能有意私有化。

线上旅游公司Priceline.com Inc 大涨3.9%，报969.89美元，该公司公布的盈利胜预期，且财测强劲。部分分析师预计，该股可能很快升穿千元大关，这将是标普500指数中首家破千的成份股。

据汤森路透的数据，在已公布业绩的446家标普500指数成份股企业中，68%的获利优于分析师预期，略高于过去四个季度的均值67%。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为53亿股，低于今年迄今日均水平63.6亿股。

纽约证交所下跌与上涨股票的数量比为约15:14，Nasdaq市场约为3:2。(完)