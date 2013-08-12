美国股市：道指和标普500指数收低，黑莓和苹果上扬令Nasdaq指数收升

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 黑莓股价暴涨，该公司寻求战略选项
* 瑞信表示期权活动显示短期基冲活动增加
* 道指小跌0.04%，标普500指数跌0.1%，Nasdaq指数涨0.3%
路透纽约8月12日 - 美国股市道指和标普500指数周一收低，延续上周录得6月来表现最差一周的頽势，但苹果 和黑莓 令Nasdaq指数收升。
成交清淡，整日交易日成交量不足50亿股，为本年迄今交投最清淡的五个交易日之一。许多交易商在8月放假，市场走势被放大，且企业季报接近尾声，股市进入季节性淡季。
不过，期权市场的对冲活动增加，瑞信表示，因交易商为股市短期回落作准备。
“我们看到在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议来临之际，短期对冲活动不断增加，期权市场对中期市场前景愈来愈具建设性，”瑞信股市衍生市场策略师Mandy Xu说。
美联储刺激计划扶助推动标普500指数在2013年迄今上扬约19%。预料美联储接近缩减每月850亿美元购债计划，导致部份投资人撤离股市。
一些美联储官员表示如果美国经济持续改善，美联储可能在下月开始缩减宽松计划规模。
道琼工业指数 收低5.83点，或0.04%，至15,419.68点；标准普尔500指数 收低1.95点，或0.12%，至1,689.47点。Nasdaq指数 收高9.84点，或0.27%，至3,669.95点。
美国上市的智能手机生产商黑莓 暴涨10.5%，报10.78美元，此前该公司表示，已经设立一个委员会，寻求可能的出售或结盟。该股是周一Nasdaq市场交投最为活跃的成份股。
全球最大科技公司-苹果 收高2.8%，报467.36美元，此前科技博客AllThingsD报导，苹果预计将在9月展示其重新设计的iPhone。
乐器生产商Steinway Musical Instruments 表示，收到一投资公司每股38美元的收购报价，超过Kohlberg & Co. Shares之前的报价。该股大涨9.3%，报39.59美元。
Lazard下调Tesla Motors Inc 评级后，该股收低3.7%，报147.38美元。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为49亿股，低于今年迄今日均水平63.6亿股。
纽约证交所上涨与下跌股票家数为1,626和1,364，Nasdaq市场则为1,430和1,086。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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