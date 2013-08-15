美国股市：录得6月来最大单日跌幅，受累于沃尔玛和思科业绩疲弱

* 沃尔玛同店销售下跌拉低股价，思科拖累科技股表现

* 数据支持美联储缩减购债规模，增添市场忧虑

* 波动率指数急升，但仍低于15

* 道指收低1.5%，标普500指数跌1.4%，Nasdaq指数下滑1.7%

路透纽约8月15日 - 美国股市周四收低，录得6月底来最大单日百分比跌幅，成交量高于均值。道指成份股沃尔玛及思科公布的业绩和财测令人失望。

消费类股和科技股跌幅居前。沃尔玛 股价下滑，因公司公布季度同店销售意外下降。思科 股价走低，上日该公司公布裁员4,000人。

“是的，股市大幅回落，但考虑到股市今年迄今的涨幅，今日不是恐慌性抛售，”TD Ameritrade首席策略师J.J. Kinahan说。他补充说，尽管衡量投资人紧张情绪的CBOE波动率指数 急升，但仍低于15。

数据显示美国7月消费者物价指数(CPI)上升，以及上周美国初请失业金人数下跌至接近六年低位，这些因素可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步接近缩减每月850亿美元购债规模，这也令股市跌势加重。

道琼工业指数 收低225.47点，或1.47%，至15,112.19点；标准普尔500指数 收跌24.07点，或1.43%，至1,661.32点。Nasdaq指数 收低63.16点，或1.72%，至3,606.12点。

CBOE波动率指数 飙升约12%，至14.55。

标普500指数下跌1.4%，是6月20日录得2.5%的跌幅来最大。本周迄今，标普500指数下跌约1.8%。

沃尔玛 股价劲跌2.6%，至74.41美元，此前这家全球最大零售商公布同店销售意外下降，且连续第五季营收逊于预期。公司也下调年度营收和获利预估。

“沃尔玛业绩和(国内生产总值(GDP)数据)一样，是重大的宏观指标，”ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas说。

“它显示(消费者支出)还没有那么强劲，通胀正不断攀升，薪资则没有上升，失业率仍然很高，这不利于创造强劲的零售环境。”

科技股对标普500指数的拖累最大，受累于思科暴跌7.1%，至24.51美元，因多家券商下调思科目标价。

规模较小的同业Ciena Corp 下挫5.7%，报21.22美元。F5 Networks 下滑3.5%，报89.23美元。

公布强劲业绩的零售公司不多，其中之一是Kohl’s ，该公司公布季度同店销售上升，股价急涨5.3%，报53.51美元。

监管机构资料显示，国际基金经理人索罗斯增加持有苦苦挣扎中的零售商J.C. Penney 的200万股股票。J.C. Penney股价大涨5.5%，报13.83美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为64亿股，高于今年约63亿股的日成交均值。

纽约证交所上涨与下跌股票家数分别为452和2,611，Nasdaq市场则为478和2,068。(完)