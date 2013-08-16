美国股市：收低，道指录得今年内最大单周跌幅

* 道指本周跌2.2%，为2012年6月来最大周度跌幅

* 房屋开工增加，地产股走强

* 道指跌0.2%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.1%

路透纽约8月16日 - 美国股市周五小跌，道指录得今年内最大单周跌幅，因债券收益率不断上升损及派发高股息的企业股价，且零售企业业绩令人失望。

标普500指数的公用事业股 跌1.1%，今日领跌，因美国指标10年前公债收益率升至2.83%，令派息最多的公用事业股吸引力降低。

高档零售商Nordstrom 周四公布的营收不及预期，且下调全年营收和获利预估，该股收挫4.9%，报56.43美元。

本周稍早，梅西百货公布营收意外下滑，该股今日收低2.8%，报44.99美元。

美股三大股指本周连跌第二周。道指大跌2.2%，为2012年6月来最大单周跌幅，标普500指数和Nasdaq指数本周跌幅为今年6月来最大。

“由于消费类股一直表现非常强劲，我认为这些情况会令你至少停下来想一想是否还要积极购买零售股，”North Star Investment Management Corp投资长Eric Kuby称。

道琼工业指数 收低30.72点，或0.2%，至15,081.47点；标准普尔500指数 收跌5.49点，或0.33%，至1,655.83点。Nasdaq指数 收低3.34点，或0.09%，至3,602.78点。

本周，标普500指数下滑2.1%，Nasdaq指数跌1.6%。

汤森路透/密歇根大学8月消费者信心指数初值由7月的六年高位85.1降至80.0。

美国商务部公布，7月房屋开工增加5.9%，年率达到89.6万户，略低于预期。数据提振地产股Pulte Group 和Lennar Corp 分别大涨2.3%和1.8%。

Green Mountain Coffee Roasters 将顶替Life Technologies ，在8月22日成为Nasdaq 100指数成份股，该股大涨3.3%，报76.38美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为48亿股，远低于今年约64亿股的日成交均值。

纽约证交所上涨与下跌股票家数比约为1:2，Nasdaq市场则为约11:13。(完)