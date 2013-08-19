美国股市：连跌第四个交易日，联储预计缩减购债前投资人犹豫不决

* 英特尔评级获上调，股价攀升

* 摩根大通因聘用中国官员子女受到调查，股价下滑

* 道指跌0.47%，标普500指数跌0.59%，Nasdaq指数跌0.38%

路透纽约8月19日 - 美国股市周一收低，三大股指均连跌第四个交易日，因投资人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将放缓刺激措施，所以对作新的押注有犹豫。

这是道指和标普500指数今年最长跌势，为Nasdaq指数6月中来最长跌势。

Nasdaq指数盘中多数时间上涨，受到苹果 和谷歌 等科技股支撑，但尾盘遭遇卖压由升转跌。苹果收高1.1%，报507.74美元，谷歌涨1%，报865.65美元。

美联储的购债计划是今年迄今标普500指数大涨近16%的一个主要推动力。但许多分析师预计美联储将在9月的货币政策会议上改变该计划。

由于本周经济数据不多，市场人士的焦点主要集中在周三美联储将发布的7月货币政策会议记录，希望从中寻找政策制定者想法的任何线索。

“在周三美联储发布会议记录前，目前市场处于观望，”National Penn Investors Trust Company高级证券经理人Terry Morris表示。

“今年迄今股市已经大涨，现在，投资人不得不考虑真的有可能升息，因经济是在成长，美联储有可能缩减刺激措施。”

对美联储缩减刺激措施的担忧日益加重，令上周道指录得逾一年最大单周跌幅。在公债市场，美国指标10年期公债 收益率周一触及两年高位2.90%。

英特尔 为盘中亮点，该股收高1.7%，报22.28美元，为道指百分比升幅最大的成份股。此前Piper Jaffray上调该股投资评级和目标价。

道琼工业指数 收低70.73点，或0.47%，至15,010.74点；标准普尔500指数 收跌9.77点，或0.59%，至1,646.06点。Nasdaq指数 收低13.69点，或0.38%，至3,589.09点。

标普500指数连续第二日收在技术支撑水准50日移动均线切入位之下，可能预示将进一步下滑。

金融股 跌1.3%，摩根大通 收挫2.7%，报51.83美元，此前有消息人士表示，美国当局已经开始调查该行是否雇佣中国重要官员的子女，以帮助赢得在华业务。

美国银行 跌1.9%，报14.15美元，花旗集团 跌2%，报49.33美元。

成交保持清淡，因美联储缩减购债前景仍不明朗，且缺乏交投诱因。纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为52.2亿股，远低于今年约63.2亿股的日成交均值。

纽约证交所上涨与下跌股票家数分别为576和2,487，Nasdaq市场则为759和1,774。(完)