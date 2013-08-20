美国股市：标普500指数结束四日连跌收涨，受助于零售股上扬

* TJX Cos和百思买公布业绩后股价攀升

* 投资者静待美联储周三公布会议记录

* 道指微跌0.05%，标普500指数上扬0.38%，Nasdaq指数攀升0.68%

路透纽约8月20日 - 美国股市标普500指数周二结束四日连跌收涨，因百思买和TJX Cos的获利扶助提振零售和非必需消费类股。

旗下拥有折扣连锁店T.J. Maxx和Marshalls的零售商TJX Cos 对标普500指数的提振最大，之前该公司报告的季度营收强于预期，与其他一些零售商疲弱的业绩形成鲜明的对比，该股急升6.9%，报54.24美元。

标普零售类股指数 攀升1.2%，而标普非必需消费品类股指数 上扬0.9%，是标普500指数10大类股中表现最佳的两个板块。

尽管较周一走低，美国公债收益率仍处于两年高位，促使投资者抛售诸如股票等风险较高资产，买入美国公债。指标10年期公债收益率 周二低见2.80%，周一报2.88%。

百思买和J.C. Penney也在公布业绩后上扬。近期，关注消费者的个股表现不佳，因在本业绩期早些时候，零售商公布的业绩令投资者失望。

“上周，零售商公布的业绩不佳，本周零售商的业绩喜忧参半，Nordstrom和梅西百货业绩低迷，家得宝和百思买业绩喜人， ”O’Neil Securities纽约证交所场内交易部门的主管Ken Polcari表示。

投资者一直因美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始撤走刺激举措的不确定性而感到不安。周三，他们将仔细研读美联储的7月会议记录，从中寻找缩减刺激计划的线索。

“缺乏驱动市场的真正动力，市场上没有任何实质性的押注，投资者买兴阑珊，因为不必这么做。人们将至少等到明天和周四再采取行动，在此之前不会做出任何大的决定。”

道琼工业指数 小跌7.75点，或0.05%，至15,002.99点；标准普尔500指数 收高6.29点，或0.38%，至1,652.35点。Nasdaq指数 上扬24.504点，或0.68%，至3,613.59点。

标普500指数未能守住在50日移动均线之上的涨势，连续第三日收在1,657.65点之下，该水准现已成为标普500指数的技术阻力位。

但道指小幅收跌，延续年内最长跌势，连跌第五日，因全球最大的家居修缮连锁店家得宝 回吐稍早涨幅，收跌1.2%，报74.29美元，尽管该公司上调全年财测。不过，该股年内仍上扬逾20%。

全球最大的消费电器连锁店百思买 跳涨13.2%，报34.80美元，因该公司报告季度获利增长。

服装零售商Urban Outfitters 攀升8.2%，报43.19美元，因其季度获利超过市场预期。

陷于困境的零售商J.C. Penney 劲扬6%，报14.01美元，该公司之前表示，到目前为止，返校季销售令人鼓舞。

连锁书店邦诺(Barnes & Noble) 重挫超过12%，报14.61美元， 因该公司报告季度亏损扩大，且公司创始人放弃购买店铺的计划。 纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约52.4亿股，低于年内迄今日成交均值63.1亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,327和714只，Nasdaq市场则为1,857和662只。(完)