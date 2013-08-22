美国股市：收高，Nasdaq市场因技术问题一度暂停交易约三个小时

* Nasdaq市场因技术问题一度暂停交易约三个小时

* 惠普下滑，令道指承压

* 道指升0.44%，标普500指数升0.86%，Nasdaq指数大涨1.08%

路透纽约8月22日 - 美国股市周四收高，受正面的经济数据提振，但Nasdaq市场因技术问题历史性的暂停交易约三个小时。

美国第二大股票交易所Nasdaq OMX Group Inc 在其网站上公布，在1614GMT暂停所有交易。该股收挫3.4%，报30.46美元。

Nasdaq在1700GMT恢复Atlantic American Corp 这一家股票的交易，并在1725GMT恢复所有上市证券的交易。Atlantic American收高0.6%，报3.82美元。

“自动化的证券市场完全靠电脑，这种事还会发生，”Wedbush Equity Management LLC的董事总经理Stephen Massocca表示。

“自动化的系统很难不偶尔出点问题。”

交易暂停令今日成交量轻松拿下今年完整交易日最低，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约42.3亿股，低于年内迄今日成交均值63亿股。

道琼工业指数 上涨66.19点，或0.44%，至14,963.74点；标准普尔500指数 攀升14.16点，或0.86%，至1,656.96点。Nasdaq指数 上涨38.92点，或1.08%，至3,638.71点。

在交易暂停时候，Nasdaq指数升31.38点或0.87%，报3,631.17点。

受暂停交易影响的微软 收高2.5%，报32.39美元，对标普500指数和Nasdaq 100指数 提振作用最大，苹果 小涨0.1%，报502.96美元，亚马逊 收高1.8%，报289.73美元。

在Nasdaq市场暂停交易期间，纽约证交所等其他交易所正常运作。

道琼工业指数七个交易日内首次收高，此前全球最大的几个经济体公布的数据强劲，盖过了对美联储将缩减刺激措施的紧张情绪。

惠普 公布旗下第二大分支Enterprise Group营收下滑后股价暴跌12.5%，报22.22美元，令道指升幅受限。

标普500指数录得8月1日来最大单日百分比升幅，但未能连续第五个交易日收在50日移动均线切入位之上，目前该水准在1,658.87点，已经成为技术阻力位。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,551和479家，Nasdaq市场则为1,964和519家。(完)